https://arabic.sputniknews.com/20220630/معاهدة-سبيتسبيرغن-التي-وضعها-رجلان-مثليان-في-السرير-1064443192.html

"معاهدة سبيتسبيرغن" التي وضعها "رجلان مثليان في السرير"

"معاهدة سبيتسبيرغن" التي وضعها "رجلان مثليان في السرير"

طالب الجانب الروسي النرويج بحل قضية منع تسليم البضائع إلى سبيتسبيرغن في أسرع وقت ممكن، محذرا من أن الإجراءات غير الودية ضد روسيا ستؤدي حتما إلى إجراءات... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T07:57+0000

2022-06-30T07:57+0000

2022-06-30T07:57+0000

العالم

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في وقت سابق، ذكرت قناة NRK التلفزيونية النرويجية، نقلا عن وزارة الخارجية، أن النرويج رفضت طلب روسيا بمرور البضائع للمناطق السكنية الروسية في سفالبارد عبر نقطة التفتيش الوحيدة "ستورسكوغ" على الحدود الروسية النرويجية.وقال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، إن السلطات النرويجية انتهكت معاهدة باريس لعام 1920، التي بموجبها تعترف الأطراف، بما في ذلك النرويج وروسيا، بسيادة النرويج على سبيتسبيرغن، بشرط عدم وضع قيود على الدول المشاركة في الاتفاقية بشأن استيراد سلعها.معاهدة "سبيتسبيرغن" التي تمت صياغتها في السريرأعطت معاهدة سبيتسبيرغن، التي تم تصورها في ظروف شبه هستيرية في باريس عام 1920، الحق لمواطني 46 دولة في استغلال أرخبيل القطب الشمالي الذي يعرف رسميا باسمه النرويجي "سفالبارد"، فيما تسميه روسيا باسم "سبيتسبيرغن"، قبل ذلك كان يُنظر إليه على أنه "أرض فارغة"، لا يملكها أحد.وكان السفير النرويجي فريتز ويديل جارلسبرغ على علاقة مثلية مع المستشار القانوني لوزارة الخارجية الفرنسية، هنري فروماجوت، لتتم صياغة المعاهدة على فراش السرير، بحسب ما نقل موقع wionews.كتب يارلسبرغ البند الأول الذي يمنح النرويج السيادة على سفالبارد، وأضاف فروماجوت، للبند أن النرويج لا تتحمل المسؤولية الكاملة. عندما تم إرسال النص إلى أوسلو، كان وزير الخارجية في حالة قلق وخوف من الروس، الذين كانوا لاعبين رئيسيين في المنطقة حتى الثورة الروسية والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك.لكن تم التوقيع على المعاهدة ودفع بها دبلوماسيون النرويج، لتدخل حيز التنفيذ في عام 1925. لتمنح المعاهدة مواطني الدول التي وقعت عليها حقا متساويا في استغلال موارد سفالبارد الغنية من خلال أي نوع من الأنشطة البحرية أو الصناعية أو التعدين أو التجارة. لكن في الواقع، فقط النرويج وروسيا استخدمتا حقوقهما بشكل كبير من الاتفاقية.

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العالم