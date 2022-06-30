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https://arabic.sputniknews.com/20220630/مغادرة-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-منذ-عدة-أشهر-من-ميناء-بيرديانسك-1064441115.html
مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك
مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك
أعلنت سلطات مدينة زابوروجيه عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:43+0000
2022-06-30T06:43+0000
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في زابوروجيه يفين باليتسكي، في قناته على "تلغرام":وعلق مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، في وقت سابق، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها كييف، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، بأن الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا.وأكد بولشوك أن "روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية "تعلن يومياً إحداثيات الممرات الآمنة لخروج السفن من أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخرى على البحر الأسود، وكذلك في بحر آزوف".
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اقتصاد, أخبار أوكرانيا

مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك

06:43 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورصوامع معدنية لتخزين الذرة في ميناء ماريوبول
صوامع معدنية لتخزين الذرة في ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت سلطات مدينة زابوروجيه عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب منذ عدة أشهر من ميناء بيرديانسك.
وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في زابوروجيه يفين باليتسكي، في قناته على "تلغرام":
بعد عدة أشهر من عدم النشاط، غادرت أول سفينة تجارية ميناء بيرديانسك التجاري. وذهب سبعة آلاف طن من الحبوب إلى بلدان صديقة.
وعلق مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، في وقت سابق، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها كييف، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، بأن الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا.
وأكد بولشوك أن "روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية "تعلن يومياً إحداثيات الممرات الآمنة لخروج السفن من أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخرى على البحر الأسود، وكذلك في بحر آزوف".
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