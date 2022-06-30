https://arabic.sputniknews.com/20220630/منظمة-الصحة-العالمية-نحذر-من-أزمة-جوع-تهدد-مناطق-عبر-العالم-1064471875.html
منظمة الصحة العالمية: نحذر من أزمة جوع تهدد مناطق عبر العالم
منظمة الصحة العالمية: نحذر من أزمة جوع تهدد مناطق عبر العالم
حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة جوع تواجه العالم اليوم، مؤكدة ضرورة تضافر جهود الحكومات والوكالات الدولية والقطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T16:41+0000
2022-06-30T16:41+0000
2022-06-30T16:41+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
إهذار الغذاء
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وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى يؤدي إلى فقدان ملايين الأشخاص لوجباتهم وإلى الجوع، ولهذا الأمر تداعيات كبيرة على الصحة البدنية والعقلية.وأشار إلى أن نقص الغذاء والتغذية يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر التعرض للإصابة بالأمراض، مضيفا أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم الأكثر عرضة للوفاة من الالتهاب الرئوي وأمراض الإسهال والحصبة.وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء للاستجابة إلى الأزمة الصحية والغذائية، وخاصة من خلال تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين، وعلاج الأطفال المرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ومنع انتشار الأمراض المعدية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, إهذار الغذاء
منظمة الصحة العالمية: نحذر من أزمة جوع تهدد مناطق عبر العالم
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة جوع تواجه العالم اليوم، مؤكدة ضرورة تضافر جهود الحكومات والوكالات الدولية والقطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى يؤدي إلى فقدان ملايين الأشخاص لوجباتهم وإلى الجوع، ولهذا الأمر تداعيات كبيرة على الصحة البدنية والعقلية.
وأضاف أن بعض المناطق، مثل القرن الأفريقي، تواجه مشاكل خطيرة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي قد تؤدي إلى المجاعة، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 80 مليون شخص، أي واحد من كل أربعة أشخاص، في منطقة شرق أفريقيا من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن نقص الغذاء والتغذية يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر التعرض للإصابة بالأمراض، مضيفا أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم الأكثر عرضة للوفاة من الالتهاب الرئوي وأمراض الإسهال والحصبة.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء للاستجابة إلى الأزمة الصحية والغذائية، وخاصة من خلال تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين، وعلاج الأطفال المرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ومنع انتشار الأمراض المعدية.