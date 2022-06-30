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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220630/موسكو-القيادة-البولندية-مقتنعة-بأن-واشنطن-ولندن-ستضطران-إلى-دعم-خطة-تقسيم-أوكرانيا-1064461742.html
موسكو: القيادة البولندية مقتنعة بأن واشنطن ولندن ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا
موسكو: القيادة البولندية مقتنعة بأن واشنطن ولندن ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا
أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران إلى دعم خطة تقسيم... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:56+0000
2022-06-30T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
تقسيم
بولندا
خطط
أخبار أوكرانيا
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ونقلت الدائرة الإعلامية بالاستخبارات الخارجية الروسية عن ناريشكين، قوله: "السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبولندا ستضطران لدعم هذه الخطة. وفقًا لوارسو، مع تقدم القوات الروسية في عمق الأراضي الأوكرانية، لن يكون أمام واشنطن ولندن خيار سوى إظهار "تضامن غير مشروط" مع حليف مستعد "للدفاع بحزم عن مصالح الغرب في أوكرانيا".وأشار ناريشكين إلى أن وارسو، ووفقا لتحليلات الوضع، توصلت إلى حقيقة مؤلمة، وذلك على الرغم من تصريحات السياسيين والعسكريين الغربيين، مفادها أن من المستحيل منع القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من تنفيذ مهامهم بنجاح، في إطار العملية الخاصة، ومنع انتصار روسيا في ميدان المعركة.
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روسيا, تقسيم, بولندا, خطط, أخبار أوكرانيا

موسكو: القيادة البولندية مقتنعة بأن واشنطن ولندن ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا

12:56 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا.
ونقلت الدائرة الإعلامية بالاستخبارات الخارجية الروسية عن ناريشكين، قوله: "السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبولندا ستضطران لدعم هذه الخطة. وفقًا لوارسو، مع تقدم القوات الروسية في عمق الأراضي الأوكرانية، لن يكون أمام واشنطن ولندن خيار سوى إظهار "تضامن غير مشروط" مع حليف مستعد "للدفاع بحزم عن مصالح الغرب في أوكرانيا".

وأضاف ناريشكين أن القيادة البولندية بدأت وضع خطط تقسيم أوكرانيا، قائلا: "وفقا للمعلومات التي لدينا، فإن القيادة البولندية بدأت وضع سيناريوهات تقسيم أوكرانيا".

وأشار ناريشكين إلى أن وارسو، ووفقا لتحليلات الوضع، توصلت إلى حقيقة مؤلمة، وذلك على الرغم من تصريحات السياسيين والعسكريين الغربيين، مفادها أن من المستحيل منع القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من تنفيذ مهامهم بنجاح، في إطار العملية الخاصة، ومنع انتصار روسيا في ميدان المعركة.
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