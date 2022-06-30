https://arabic.sputniknews.com/20220630/ميدفيديف-يتم-تشكيل-نظام-متعدد-الأقطاب-جديد-في-العالم-وستحدث-تغيرات-جذرية-في-السياسة-والاقتصاد-1064451323.html
ميدفيديف: يتم تشكيل نظام متعدد الأقطاب جديد في العالم وستحدث تغيرات جذرية في السياسة والاقتصاد
ميدفيديف: يتم تشكيل نظام متعدد الأقطاب جديد في العالم وستحدث تغيرات جذرية في السياسة والاقتصاد
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن نظاما جديدا متعدد الأقطاب يتم تشكيله في العالم. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T09:52+0000
2022-06-30T09:52+0000
2022-06-30T09:53+0000
روسيا
العالم
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مضيفا أن تغييرات جذرية تنتظر السياسة والاقتصاد والقانون، ولن يتم ترك أي من المجالات خلف الركب،:وقال ميدفيديف في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر: "لا يوجد مجال من مجالات الحياة العامة يقف جانبًا. السياسة والاقتصاد وبالطبع القانون، كل هذه المجالات تنتظر تغيرات مهمة".مشيرا إلى أن مسألة الإصلاح الأساسي للأمم المتحدة، التي تقوض جوهر المنظمة، قد أثيرت الآن. ووفقا له، فإن هذه الدعوات تسمع الآن بأعلى صوت، وقد تعززت اليوم إلى حد كبير بالتوجه المناهض لروسيا.
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روسيا, العالم
ميدفيديف: يتم تشكيل نظام متعدد الأقطاب جديد في العالم وستحدث تغيرات جذرية في السياسة والاقتصاد
09:52 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن نظاما جديدا متعدد الأقطاب يتم تشكيله في العالم.
مضيفا أن تغييرات جذرية
تنتظر السياسة والاقتصاد والقانون، ولن يتم ترك أي من المجالات خلف الركب،:
التحولات التكتونية، التي نتجت عن تغيير عالمي في مناطق النفوذ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة لعدد من مناطق الكوكب، واختلال موازين القوى العالمية، أدت إلى تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
وقال ميدفيديف في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر: "لا يوجد مجال من مجالات الحياة العامة يقف جانبًا. السياسة والاقتصاد وبالطبع القانون، كل هذه المجالات تنتظر تغيرات مهمة".
مشيرا إلى أن مسألة الإصلاح الأساسي للأمم المتحدة، التي تقوض جوهر المنظمة، قد أثيرت الآن. ووفقا له، فإن هذه الدعوات تسمع الآن بأعلى صوت، وقد تعززت اليوم إلى حد كبير بالتوجه المناهض لروسيا.