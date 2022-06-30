https://arabic.sputniknews.com/20220630/ميدفيديف-يعلق-على-دعوة-زيلينسكي-لاستبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-الدولي-1064459032.html
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرضا ذاتيا ومحاولة لزيادة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:41+0000
2022-06-30T11:41+0000
2022-06-30T11:41+0000
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "من الواضح أن سلطات كييف تدرك جيدا استحالة استبعاد روسيا، باعتبارها الخلف القانوني للاتحاد السوفياتي الذي هو دولة مؤسسة للأمم المتحدة".وأضاف: "هذا مجرد عرض للذات، محاولة للفت الانتباه إلى شخصية الفرد، لكسب نقاط شعبوية إضافية في بلده (أوكرانيا)".وأشار ميدفيديف إلى أنه لا يرى جدوى من هذا الاقتراح. قائلا: "لا أرى أي معنى عملي وراء هذا العرض".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرضا ذاتيا ومحاولة لزيادة شعبيته.
وقال ميدفيديف في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "من الواضح أن سلطات كييف تدرك جيدا استحالة استبعاد روسيا، باعتبارها الخلف القانوني للاتحاد السوفياتي الذي هو دولة مؤسسة للأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا مجرد عرض للذات، محاولة للفت الانتباه إلى شخصية الفرد، لكسب نقاط شعبوية إضافية في بلده (أوكرانيا)".
وأشار ميدفيديف إلى أنه لا يرى جدوى من هذا الاقتراح. قائلا: "لا أرى أي معنى عملي وراء هذا العرض".