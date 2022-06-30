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https://arabic.sputniknews.com/20220630/ميدفيديف-يعلق-على-دعوة-زيلينسكي-لاستبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-الدولي-1064459032.html
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرضا ذاتيا ومحاولة لزيادة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:41+0000
2022-06-30T11:41+0000
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وقال ميدفيديف في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "من الواضح أن سلطات كييف تدرك جيدا استحالة استبعاد روسيا، باعتبارها الخلف القانوني للاتحاد السوفياتي الذي هو دولة مؤسسة للأمم المتحدة".وأضاف: "هذا مجرد عرض للذات، محاولة للفت الانتباه إلى شخصية الفرد، لكسب نقاط شعبوية إضافية في بلده (أوكرانيا)".وأشار ميدفيديف إلى أنه لا يرى جدوى من هذا الاقتراح. قائلا: "لا أرى أي معنى عملي وراء هذا العرض".
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ميدفيديف يعلق على دعوة زيلينسكي لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

11:41 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن، دميتري ميدفيديف، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عرضا ذاتيا ومحاولة لزيادة شعبيته.
وقال ميدفيديف في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "من الواضح أن سلطات كييف تدرك جيدا استحالة استبعاد روسيا، باعتبارها الخلف القانوني للاتحاد السوفياتي الذي هو دولة مؤسسة للأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا مجرد عرض للذات، محاولة للفت الانتباه إلى شخصية الفرد، لكسب نقاط شعبوية إضافية في بلده (أوكرانيا)".
وأشار ميدفيديف إلى أنه لا يرى جدوى من هذا الاقتراح. قائلا: "لا أرى أي معنى عملي وراء هذا العرض".
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