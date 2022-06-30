https://arabic.sputniknews.com/20220630/نائب-سوري-يوضح-ماذا-يعني-قطع-العلاقات-مع-كييف--1064464227.html
نائب سوري يوضح ماذا يعني قطع العلاقات مع كييف
نائب سوري يوضح ماذا يعني قطع العلاقات مع كييف
نناقش في هذه الحلقة: سوريا تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ أنباء عن اجتماع سري بين وفد سعودي و"حزب الله"؛ قمة لزعماء دول بحر قزوين وتأكيد على دعم... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:28+0000
2022-06-30T13:28+0000
2022-06-30T13:28+0000
راديو
بلا قيود
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نائب سوري يوضح ماذا يعني قطع العلاقات مع كييف
نائب سوري يوضح ماذا يعني قطع العلاقات مع كييف
قررت سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ما دفع كييف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق والتهديد بزيادة العقوبات عليها. فيما رحب رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بهذا الاعتراف، موضحا أنه سيرفع وتيرة تعزيز العلاقات في عدة مجالات.وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك" علق الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار رئاسة الحكومة السورية، على هذا الموضوع بقوله:وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال النائب في البرلمان السوري، وأستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد مرعي:وفد سعودي يلتقي "حزب الله"... وخبير لـ"سبوتنيك": تقرير لا يستحق التعليقتحدثت أنباء عن لقاء وفد سعودي في بيروت مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، فيما ألمح السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، إلى أنها "خزعبلات".عن هذا الموضوع، قال الباحث والكاتب السياسي، حسن شقير، لـ "بلا قيود":خبير: لا يمكن لدول بحر قزوين تشكيل وارسو جديدحدد زعماء الدول المطلة على بحر قزوين أولوياتهم بضمان أمن واستقرار المنطقة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل.حول هذا التعاون، قال المختص بالشؤون الروسية ودول آسيا الوسطى، الدكتور باسل الحاج جاسم، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
نائب سوري يوضح ماذا يعني قطع العلاقات مع كييف
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: سوريا تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ أنباء عن اجتماع سري بين وفد سعودي و"حزب الله"؛ قمة لزعماء دول بحر قزوين وتأكيد على دعم روسيا.
قررت سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ما دفع كييف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق والتهديد بزيادة العقوبات عليها. فيما رحب رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بهذا الاعتراف، موضحا أنه سيرفع وتيرة تعزيز العلاقات في عدة مجالات.
وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك
" علق الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار رئاسة الحكومة السورية، على هذا الموضوع بقوله:
"يمكن لسوريا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهوريتي دونباس، خاصة وأن هذا الإقليم يعد مصدراً أساسياً للغذاء، وفيه العديد من مناجم الحديد والفحم وبالتالي يمثل قاعدة أساسية لإمدادات الغاء والطاقة وأيضاً إمدادات الصناعة ومدخلاتها الأساسية".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" قال النائب في البرلمان السوري، وأستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد مرعي:
"سوريا انطلقت من إرادتها الخالصة بتحقيق مصالحها مع الدول الصديقة التي تواجه نفس المصير، ومهتمة بالقضايا ذاتها، وقطع العلاقات مع كييف لا يعني شيئا، لأنه منذ بدء الحرب على سوريا، وقفت أوكرانيا إلى جانب الدول المعادية، وأغلقت سفارتها في دمشق، لذلك كييف أرادت بتصريحها هذا التعبير عن رفضها الاعتراف لا أكثر، أما عمليا فلا يعني شيئا".
وفد سعودي يلتقي "حزب الله"... وخبير لـ"سبوتنيك": تقرير لا يستحق التعليق
تحدثت أنباء عن لقاء وفد سعودي في بيروت مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، فيما ألمح السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، إلى أنها "خزعبلات".
عن هذا الموضوع، قال الباحث والكاتب السياسي، حسن شقير، لـ "بلا قيود
":
"يد "حزب الله" مفتوحة دائما لكل الدول، ومنفتح على الحوار، باستثناء الحوار مع العدو الصهيوني، والولايات المتحدة من خلفه، وبرأيي، مضمون التقرير لا يستحق التعليق، لماذا؟ لأن حزب الله لا يعتمد هكذا منهجية بالتعامل مع الحلفاء ولم يكن يوما بديلا لا عن حركة "أنصار الله" ولا غيرها، وعلى ما يبدو غاية كاتب التقرير، أن يظهر بأن "حزب الله" يتحدث بالنيابة عن الحركة، وهو يخوض حرب اليمن".
خبير: لا يمكن لدول بحر قزوين تشكيل وارسو جديد
حدد زعماء الدول المطلة على بحر قزوين أولوياتهم بضمان أمن واستقرار المنطقة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل.
حول هذا التعاون، قال المختص بالشؤون الروسية ودول آسيا الوسطى، الدكتور باسل الحاج جاسم، لـ "بلا قيود
":
"أهم القضايا المشتركة هي اقتصادية حاليا، ولا يمكن الحديث عن وارسو جديد، لأن معظم هذه الدول باستثناء إيران تربطها علاقات طيبة مع إسرائيل، لذلك من المستبعد الخوض في أي تحالف عسكري على الأقل في المدى المنظور".
التفاصيل في الملف الصوتي...