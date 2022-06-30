https://arabic.sputniknews.com/20220630/نوفاك-وضع-حد-أقصى-لسعر-النفط-الروسي-سيؤدي-إلى-خلل-وزيادة-في-الأسعار-1064471003.html
نوفاك: وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى "خلل وزيادة في الأسعار"
نوفاك: وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى "خلل وزيادة في الأسعار"
اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن فكرة الغرب لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي هي قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T16:10+0000
2022-06-30T16:10+0000
2022-06-30T16:10+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك لقناة "روسيا 24"، معلقا على فكرة قيام دول "مجموعة السبع" بوضع حد لسعر النفط الروسي: "في رأيي، هذه محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق، والتي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اختلال توازن السوق، ونقص موارد الطاقة، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي، للمستهلكين وخاصة الأوروبيين، ودول مجموعة السبع بسعر أغلى لناقلات الطاقة في السوق العالمية".وأضاف نوفاك: "لذلك فهذا إجراء موجه ضدهم كما حدث أكثر من مرة، وبالطبع هذه إجراءات غير مدروسة وغير مبررة اقتصاديا".وأردف نوفاك: "أحد الأمثلة على هذه القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن أن يكون الحظر المفروض على الفحم الروسي، حيث أدى قرار الاتحاد الأوروبي، في النهاية، إلى ارتفاع أسعار الفحم، لأنه على خلفية تزايد استخدام محطات الفحم، حصل نقص بالمادة الخام نفسها في السوق".وسعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال قمة في ألمانيا الثلاثاء الماضي، إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتدرس إنشاء "آلية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي على المستوى العالمي".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/وكالة-مجموعة-السبع-تصارع-لإيجاد-طرق-لمعاقبة-روسيا--1064365874.html
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روسيا, اقتصاد
نوفاك: وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى "خلل وزيادة في الأسعار"
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اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن فكرة الغرب لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي هي قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.
موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك لقناة "روسيا 24"، معلقا على فكرة قيام دول "مجموعة السبع" بوضع حد لسعر النفط الروسي: "في رأيي، هذه محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق، والتي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اختلال توازن السوق، ونقص موارد الطاقة، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي، للمستهلكين وخاصة الأوروبيين، ودول مجموعة السبع بسعر أغلى لناقلات الطاقة في السوق العالمية".
وأضاف نوفاك: "لذلك فهذا إجراء موجه ضدهم كما حدث أكثر من مرة، وبالطبع هذه إجراءات غير مدروسة وغير مبررة اقتصاديا".
وأردف نوفاك: "أحد الأمثلة على هذه القرارات السياسية التي تضر بالمستهلكين في أوروبا يمكن أن يكون الحظر المفروض على الفحم الروسي، حيث أدى قرار الاتحاد الأوروبي، في النهاية، إلى ارتفاع أسعار الفحم، لأنه على خلفية تزايد استخدام محطات الفحم، حصل نقص بالمادة الخام نفسها في السوق".
وسعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال قمة في ألمانيا الثلاثاء الماضي، إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتدرس إنشاء "آلية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي
على المستوى العالمي".