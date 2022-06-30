https://arabic.sputniknews.com/20220630/هل-تنجح-استراتيجية-الناتو-في-ردع-روسيا-والصين؟-1064455114.html
هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
في قمة الناتو في مدريد، تم إعلان روسيا رسميًا "التهديد الأكبر والأسرع لأمن الحلفاء، وكذلك خطر على السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:12+0000
2022-06-30T11:12+0000
2022-06-30T11:12+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064455439_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_8f7f8893b441789908e84a460e312722.jpg
في الوقت نفسه، وصف الحلف نفسه بأنه دفاعي و"لا يشكل خطرا على أي دولة". لكن حلفاء الناتو "سيواصلون مواجهة التهديدات من روسيا"، بما في ذلك "زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا" ونشر "قوات إضافية قوية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي".وقيل في بيان الحلف إن روسيا مطالبة بـ "مغادرة أوكرانيا"، ولم يُوضح كيف سيتم تحقيق ذلك، إلا أن البريطانيين -على الأقل- يقولون ما يفكرون به، وما الذي تدفع إليه جميع أعضاء التحالف الآخرين للقيام به.اقرأ أيضا - ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064455439_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_c2686a3e4a116a1aced59dae658683d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير, الناتو
هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
تابعنا عبر
في قمة الناتو في مدريد، تم إعلان روسيا رسميًا "التهديد الأكبر والأسرع لأمن الحلفاء، وكذلك خطر على السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".
في الوقت نفسه، وصف الحلف نفسه بأنه دفاعي و"لا يشكل خطرا على أي دولة". لكن حلفاء الناتو "سيواصلون مواجهة التهديدات من روسيا"، بما في ذلك "زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا" ونشر "قوات إضافية قوية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي".
وقيل في بيان الحلف إن روسيا مطالبة بـ "مغادرة أوكرانيا"، ولم يُوضح كيف سيتم تحقيق ذلك، إلا أن البريطانيين -على الأقل- يقولون ما يفكرون به، وما الذي تدفع إليه جميع أعضاء التحالف الآخرين للقيام به.