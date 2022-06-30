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https://arabic.sputniknews.com/20220630/هل-تنجح-استراتيجية-الناتو-في-ردع-روسيا-والصين؟-1064455114.html
هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
في قمة الناتو في مدريد، تم إعلان روسيا رسميًا "التهديد الأكبر والأسرع لأمن الحلفاء، وكذلك خطر على السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:12+0000
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في الوقت نفسه، وصف الحلف نفسه بأنه دفاعي و"لا يشكل خطرا على أي دولة". لكن حلفاء الناتو "سيواصلون مواجهة التهديدات من روسيا"، بما في ذلك "زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا" ونشر "قوات إضافية قوية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي".وقيل في بيان الحلف إن روسيا مطالبة بـ "مغادرة أوكرانيا"، ولم يُوضح كيف سيتم تحقيق ذلك، إلا أن البريطانيين -على الأقل- يقولون ما يفكرون به، وما الذي تدفع إليه جميع أعضاء التحالف الآخرين للقيام به.اقرأ أيضا - ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
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هل تنجح استراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟

11:12 GMT 30.06.2022
© Sputnikهل تنجح إستراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟
هل تنجح إستراتيجية الناتو في ردع روسيا والصين؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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في قمة الناتو في مدريد، تم إعلان روسيا رسميًا "التهديد الأكبر والأسرع لأمن الحلفاء، وكذلك خطر على السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".
في الوقت نفسه، وصف الحلف نفسه بأنه دفاعي و"لا يشكل خطرا على أي دولة". لكن حلفاء الناتو "سيواصلون مواجهة التهديدات من روسيا"، بما في ذلك "زيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا" ونشر "قوات إضافية قوية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي".
وقيل في بيان الحلف إن روسيا مطالبة بـ "مغادرة أوكرانيا"، ولم يُوضح كيف سيتم تحقيق ذلك، إلا أن البريطانيين -على الأقل- يقولون ما يفكرون به، وما الذي تدفع إليه جميع أعضاء التحالف الآخرين للقيام به.
اقرأ أيضا - ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
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