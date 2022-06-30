https://arabic.sputniknews.com/20220630/هيئة-الإحصاء-السعودية-تعلن-انخفاض-معدل-البطالة-بين-السعوديين-إلى-أكثر-من-10--1064459344.html

هيئة الإحصاء السعودية تعلن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أكثر من 10%

هيئة الإحصاء السعودية تعلن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أكثر من 10%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة بين السعوديين قد انخفض إلى 10.1%. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T11:59+0000

2022-06-30T11:59+0000

2022-06-30T11:59+0000

أخبار السعودية اليوم

معدل البطالة

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ووفقا لنشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2022، والتي أصدرتها أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين، ليصل إلى 10.1% للربع الأول من العام الجاري.وحسب النشرة، فإن النسبة السابقة على هذا التاريخ، وهي ما تتعلق بالربع الرابع من العام الماضي 2021، كانت 11.0%، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة تصل إلى 0.9%.ولفتت النشرة إلى أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض أيضا إلى 6.0%، بعد أن كان 6.9% في الربع الرابع من العام الماضي.وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن "نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها".

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أخبار السعودية اليوم, معدل البطالة