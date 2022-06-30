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https://arabic.sputniknews.com/20220630/وزارة-الدفاع-الإستونية-إستونيا-ولاتفيا-تشتريان-أنظمة-دفاع-جوي-بشكل-مشترك-1064475716.html
وزارة الدفاع الإستونية: إستونيا ولاتفيا تشتريان أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك
وزارة الدفاع الإستونية: إستونيا ولاتفيا تشتريان أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك
قالت وزارة الدفاع الإستونية، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، ونظيره اللاتفي، أرتيس بابريكس، وقعا بروتوكول نوايا، مما يخلق أساسا للشراء... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T21:36+0000
2022-06-30T21:36+0000
إستونيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي تغريدة عبر تويتر، قالت الوزارة: "اليوم، وقع وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، ووزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، خطاب نوايا في قمة الناتو في مدريد للمشتريات الإستونية اللاتفية المشتركة لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى".وفي وقت سابق من مارس/ آذار، قال بابريكس إن ريغا تعمل على إنشاء نظام دفاع صاروخي خاص بها مع الحلفاء.
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إستونيا, روسيا

وزارة الدفاع الإستونية: إستونيا ولاتفيا تشتريان أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك

21:36 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mort
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قالت وزارة الدفاع الإستونية، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، ونظيره اللاتفي، أرتيس بابريكس، وقعا بروتوكول نوايا، مما يخلق أساسا للشراء المشترك لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى.
موسكو - سبوتنيك. وفي تغريدة عبر تويتر، قالت الوزارة: "اليوم، وقع وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، ووزير الدفاع اللاتفي، أرتيس بابريكس، خطاب نوايا في قمة الناتو في مدريد للمشتريات الإستونية اللاتفية المشتركة لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى".
وفي وقت سابق من مارس/ آذار، قال بابريكس إن ريغا تعمل على إنشاء نظام دفاع صاروخي خاص بها مع الحلفاء.
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