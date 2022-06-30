https://arabic.sputniknews.com/20220630/وزير-الخارجية-الإيراني-في-اتصال-هاتفي-مع-نظيره-القطري-تقييمنا-للمفاوضات-النووية-في-الدوحة-إيجابي-1064460585.html
وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره القطري: تقييمنا للمفاوضات النووية في الدوحة إيجابي
وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره القطري: تقييمنا للمفاوضات النووية في الدوحة إيجابي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:29+0000
2022-06-30T12:29+0000
2022-06-30T12:29+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان آخر تطورات المفاوضات الأخيرة في الدوحة لإلغاء الحظر المفروض على البلاد".وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لديها إرادة كاملة لمواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق واقعي"، مؤكدا جدية إيران في التوصل لاتفاق محكم وقوي وهذا يتطلب إرادة أمريكية واقعية".من جهته، وصف وزير الخارجية القطري، التي استضافت بلاده الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة ( إيران - الاتحاد الأوروبي - أمريكا)، عملية المفاوضات بأنها بناءة وإيجابية.وأشار إلى اللقاءات المنفردة مع الوفود المفاوضة في الدوحة، واصفا مفاوضات الدوحة بالهامة، مؤكدا أن بلاده "لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى التوصل إلى النتائج المنشودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة كافة الأطراف إلى التزاماتهم".جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت"، و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق "فرانس برس".وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره القطري: تقييمنا للمفاوضات النووية في الدوحة إيجابي
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان آخر تطورات المفاوضات الأخيرة في الدوحة لإلغاء الحظر المفروض على البلاد".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لديها إرادة كاملة لمواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق واقعي"، مؤكدا جدية إيران في التوصل لاتفاق محكم وقوي وهذا يتطلب إرادة أمريكية واقعية".
من جهته، وصف وزير الخارجية القطري، التي استضافت بلاده الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة ( إيران - الاتحاد الأوروبي - أمريكا)، عملية المفاوضات بأنها بناءة وإيجابية.
وأشار إلى اللقاءات المنفردة مع الوفود المفاوضة في الدوحة، واصفا مفاوضات الدوحة بالهامة، مؤكدا أن بلاده "لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى التوصل إلى النتائج المنشودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة كافة الأطراف إلى التزاماتهم".
جاء ذلك بعدما أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم"
في المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت"، و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم"، وفق "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات
غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.