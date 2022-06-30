https://arabic.sputniknews.com/20220630/وزير-الدفاع-السوداني-يسلم-رئيس-المجلس-الانتقالي-في-تشاد-رسالة-من-البرهان-1064474533.html
وزير الدفاع السوداني يسلم رئيس المجلس الانتقالي في تشاد رسالة من البرهان
وزير الدفاع السوداني يسلم رئيس المجلس الانتقالي في تشاد رسالة من البرهان
تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي، رسالة خطية من الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T19:53+0000
2022-06-30T19:53+0000
2022-06-30T19:53+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، اليوم الخميس. وقال ياسين في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات.وأضاف وزير الدفاع السوداني أن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.وأوضح أنه أطلع الفريق أول محمد إدريس ديبي، على التطورات السياسية التي يشهدها السودان، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني.كما عبر عن أمله في أن تشهد العلاقات بين السودان وتشاد مزيداً من التقدم والتطور بما يلبي طموحات شعبي البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20210421/أحداث-تشاد-هل-تؤثر-على-استقرار-السودان؟-1048762998.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد
وزير الدفاع السوداني يسلم رئيس المجلس الانتقالي في تشاد رسالة من البرهان
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تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي، رسالة خطية من الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
الخرطوم - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، اليوم الخميس.
وقال ياسين في تصريح صحفي عقب اللقاء إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات.
وأضاف وزير الدفاع السوداني أن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.
وأوضح أنه أطلع الفريق أول محمد إدريس ديبي، على التطورات السياسية التي يشهدها السودان، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني.
كما عبر عن أمله في أن تشهد العلاقات بين السودان وتشاد مزيداً من التقدم والتطور بما يلبي طموحات شعبي البلدين.