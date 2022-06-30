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https://arabic.sputniknews.com/20220630/وفاة-5-مصريين-في-الكويت-وإصابة-3-آخرين-إثر-تعرضهم-لحادث-مروري-1064440809.html
وفاة 5 مصريين في الكويت وإصابة 3 آخرين إثر تعرضهم لحادث مروري
وفاة 5 مصريين في الكويت وإصابة 3 آخرين إثر تعرضهم لحادث مروري
أكدت السلطات الكويتية وفاة 5 مصريين وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الدائري السادس. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:26+0000
2022-06-30T06:26+0000
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ووفقا لبيان نشرته إدارة العلاقات العامة والإعلام، في قوة الإطفاء العام الكويتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن حادثا مروريا وقع الأربعاء، على الطريق الدائري السادس، في اتجاه الجهراء، وتحديداً بالقرب من نادي الرماية بين مركبتين دفع رباعي.ولفتت إلى أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغاً بالحادث، قامت على أثره فرقة إطفاء مركز الاستقلال، حيث وجدت عند وصولها للموقع، أن 4 مقيمين مصريين قد توفوا وأصيب 4 آخرون، وصفت حالتهم بالحرجة.وفيما أكدت أن أحد المصابين قد لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى، لفتت إلى أن مواطنا كويتيا كان بين المصابين أيضا.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن

وفاة 5 مصريين في الكويت وإصابة 3 آخرين إثر تعرضهم لحادث مروري

06:26 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أكدت السلطات الكويتية وفاة 5 مصريين وإصابة 3 آخرين، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الدائري السادس.
ووفقا لبيان نشرته إدارة العلاقات العامة والإعلام، في قوة الإطفاء العام الكويتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن حادثا مروريا وقع الأربعاء، على الطريق الدائري السادس، في اتجاه الجهراء، وتحديداً بالقرب من نادي الرماية بين مركبتين دفع رباعي.
ولفتت إلى أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغاً بالحادث، قامت على أثره فرقة إطفاء مركز الاستقلال، حيث وجدت عند وصولها للموقع، أن 4 مقيمين مصريين قد توفوا وأصيب 4 آخرون، وصفت حالتهم بالحرجة.
وفيما أكدت أن أحد المصابين قد لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى، لفتت إلى أن مواطنا كويتيا كان بين المصابين أيضا.
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