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الاتحاد الخليجي يصوت بالإجماع على استضافة البصرة لـ"خليجي 25"
الاتحاد الخليجي يصوت بالإجماع على استضافة البصرة لـ"خليجي 25"
صوّت الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالإجماع على استضافة مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25 ". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T09:27+0000
2022-06-30T09:27+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت قناة "العراقية الرياضة"، بأن "اتحاد كأس الخليج العربي صوت بالإجماع على استضافة البصرة للنسخة 25 من بطولة الخليج العربي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2023، ليســتضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد عام 1979 في بغداد".وذكرت القناة أن "التصويت جاء في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد اليوم الخميس بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية العراق وتوفر جميع المتطلبات لإنجاح هذا الاستحقاق".وكان رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أعلنوا دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المقبلة في مدينة البصرة العراقية. وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، إن بلاده قادرة على إنجاح وتنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة والمقررة إقامتها في محافظة البصرة (جنوب).
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أخبار العراق اليوم

الاتحاد الخليجي يصوت بالإجماع على استضافة البصرة لـ"خليجي 25"

09:27 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARبطولة "خليجي 24" - مباراة بين فريقي المنتخب العراقي والقطري في الدوحة، قطر 26 نوفمبر 2019
بطولة خليجي 24 - مباراة بين فريقي المنتخب العراقي والقطري في الدوحة، قطر 26 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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صوّت الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالإجماع على استضافة مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25 ".
وأفادت قناة "العراقية الرياضة"، بأن "اتحاد كأس الخليج العربي صوت بالإجماع على استضافة البصرة للنسخة 25 من بطولة الخليج العربي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل 2023، ليســتضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد عام 1979 في بغداد".
وذكرت القناة أن "التصويت جاء في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد اليوم الخميس بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية العراق وتوفر جميع المتطلبات لإنجاح هذا الاستحقاق".
وكان رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أعلنوا دعمهم الكبير لإقامة النسخة الـ25 المقبلة في مدينة البصرة العراقية.
وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، إن بلاده قادرة على إنجاح وتنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة والمقررة إقامتها في محافظة البصرة (جنوب).
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