https://arabic.sputniknews.com/20220630/-بالأرقامديون-الولايات-المتحدة-واليابان-تقارب-نصف-إجمالي-الناتج-العالمي-1064444144.html
بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي
بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي
أشار مسؤول روسي إلى وجود دولتين يعادل الدين العام لهما نصف إجمالي الناتج العالمي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:16+0000
2022-06-30T08:16+0000
2022-06-30T08:16+0000
العالم
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وأوضح نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لـ"سبوتنيك" أن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حاليا يبلغ أكثر من 30 تريليون دولار، وهو في تزايد مستمر، وأن الدين العام لليابان يقترب من 10 تريليونات، في حين يتراوح إجمالي الناتج العالمي بين 80 تريليون دولار و90 تريليونا، أي أن إجمالي الدين العام لاثنتين من الدول الغربية يقترب من نصف إجمالي الناتج العالمي.وعن سبب هذا، قال المسؤول الروسي إن هذا يحدث لمَن يلجأ إلى الاقتراض الجديد في محاولة لحل مشكلة المديونية الحالية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي
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أشار مسؤول روسي إلى وجود دولتين يعادل الدين العام لهما نصف إجمالي الناتج العالمي.
وأوضح
نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لـ"سبوتنيك" أن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حاليا يبلغ أكثر من 30 تريليون دولار، وهو في تزايد مستمر، وأن الدين العام لليابان يقترب من 10 تريليونات، في حين يتراوح إجمالي الناتج العالمي بين 80 تريليون دولار و90 تريليونا، أي أن إجمالي الدين العام لاثنتين من الدول الغربية يقترب من نصف إجمالي الناتج العالمي.
وعن سبب هذا، قال المسؤول الروسي إن هذا يحدث لمَن يلجأ إلى الاقتراض الجديد في محاولة لحل مشكلة المديونية الحالية.