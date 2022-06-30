عربي
لوكاشينكو: موسكو ومينسك لم تردا بالمثل بعد على أنشطة الناتو العسكرية
https://arabic.sputniknews.com/20220630/-بالأرقامديون-الولايات-المتحدة-واليابان-تقارب-نصف-إجمالي-الناتج-العالمي-1064444144.html
بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي
بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي
أشار مسؤول روسي إلى وجود دولتين يعادل الدين العام لهما نصف إجمالي الناتج العالمي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:16+0000
2022-06-30T08:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102934/36/1029343628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa6d6f6d6dfa3de655c9abf57dfa383e.jpg
وأوضح نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لـ"سبوتنيك" أن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حاليا يبلغ أكثر من 30 تريليون دولار، وهو في تزايد مستمر، وأن الدين العام لليابان يقترب من 10 تريليونات، في حين يتراوح إجمالي الناتج العالمي بين 80 تريليون دولار و90 تريليونا، أي أن إجمالي الدين العام لاثنتين من الدول الغربية يقترب من نصف إجمالي الناتج العالمي.وعن سبب هذا، قال المسؤول الروسي إن هذا يحدث لمَن يلجأ إلى الاقتراض الجديد في محاولة لحل مشكلة المديونية الحالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102934/36/1029343628_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b0dbc60ce4b7c73521260c03337fe62a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بالأرقام...ديون الولايات المتحدة واليابان تقارب نصف إجمالي الناتج العالمي

08:16 GMT 30.06.2022
CC0 / Pixabay / العلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
أشار مسؤول روسي إلى وجود دولتين يعادل الدين العام لهما نصف إجمالي الناتج العالمي.
وأوضح نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لـ"سبوتنيك" أن الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حاليا يبلغ أكثر من 30 تريليون دولار، وهو في تزايد مستمر، وأن الدين العام لليابان يقترب من 10 تريليونات، في حين يتراوح إجمالي الناتج العالمي بين 80 تريليون دولار و90 تريليونا، أي أن إجمالي الدين العام لاثنتين من الدول الغربية يقترب من نصف إجمالي الناتج العالمي.
وعن سبب هذا، قال المسؤول الروسي إن هذا يحدث لمَن يلجأ إلى الاقتراض الجديد في محاولة لحل مشكلة المديونية الحالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала