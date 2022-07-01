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https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-قبول-دعوة--السويد-وفنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-لا-يعني-الموافقة-على-عضويتهما-1064508635.html
أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة على عضويتهما
أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة على عضويتهما
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن موافقة بلاده على دعوة السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يعني بالضرورة موافقتها على... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T14:26+0000
2022-07-01T14:26+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وأكد الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول أن "عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لا زالت في مرحلة الدعوة"، معتبرا أن هناك "شروطا يتعين على البلدين تنفيذها"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وأوضح أردوغان أن تركيا أدرجت شروطها ضمن المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع السويد وفنلندا، على هامش قمة الناتو التي عُقدت مؤخرا في مدريد.وشدد على أن بلاده أصرت على إدراج تنظيمات "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية) و"بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي) و"غولن"، منظمات إرهابية في المذكرة، وعدم اقتصار الموضوع على تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني).والثلاثاء الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدتا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/أردوغان-يحدد-كيفية-النظر-بطلبات-السويد-وفنلندا-الانضمام-لحلف-شمال-الأطلسي-1064468084.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

أردوغان: قبول دعوة السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو لا يعني الموافقة على عضويتهما

14:26 GMT 01.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن موافقة بلاده على دعوة السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يعني بالضرورة موافقتها على عضويتهما.
وأكد الرئيس التركي في تصريحات أدلى بها عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول أن "عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لا زالت في مرحلة الدعوة"، معتبرا أن هناك "شروطا يتعين على البلدين تنفيذها"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.
وأوضح أردوغان أن تركيا أدرجت شروطها ضمن المذكرة الثلاثية التي أبرمتها مع السويد وفنلندا، على هامش قمة الناتو التي عُقدت مؤخرا في مدريد.
وشدد على أن بلاده أصرت على إدراج تنظيمات "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية) و"بي واي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي) و"غولن"، منظمات إرهابية في المذكرة، وعدم اقتصار الموضوع على تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
أردوغان يحدد كيفية النظر بطلبات السويد وفنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي
أمس, 14:39 GMT
والثلاثاء الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدتا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية.
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