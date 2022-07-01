https://arabic.sputniknews.com/20220701/ألماز--أنتي-تتوقف-عن-المشاركة-في-تصنيفات-مصنعي-الأسلحة-1064483185.html

"ألماز- أنتي" تتوقف عن المشاركة في تصنيفات مصنعي الأسلحة

"ألماز- أنتي" تتوقف عن المشاركة في تصنيفات مصنعي الأسلحة

صرحت شركة "ألماز- أنتي" للصحفيين، اليوم الجمعة، أنها توقفت عن المشاركة في التصنيفات الدولية لمصنعي الأسلحة، على الرغم من نمو الإيرادات بعد نتائج السنة المالية... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T08:08+0000

2022-07-01T08:08+0000

2022-07-01T08:08+0000

رصد عسكري

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وقالت الشركة: "توقفت شركة "ألماز- أنتي" عن المشاركة في التصنيفات الدولية لأكبر الشركات المصنعة للمنتجات العسكرية في العالم، على الرغم من نمو الإيرادات بعد نتائج السنة المالية الماضية".وأضافت "ألماز-أنتي" أيضًا أنه على مدار العقد الماضي، كانت الشركة دائمًا رائدة بين الشركات الروسية من حيث إمدادات المنتجات العسكرية، وفي تصنيفات الشركات المصنعة للصناعات الدفاعية العالمية، احتلت تقليديًا إحدى المراتب العشرين الأولى. ومع ذلك، نظرًا لضغوط العقوبات المتزايدة على روسيا، بدأ تصنيف جزء كبير من المعلومات في مجال صناعة الدفاع على أنها بيانات سرية.أيضًا، لا تعتبر الشركة مستوى موثوقية تصنيف الشركات في التصنيفات الأجنبية أمرًا لا جدال فيه، حيث لا يستطيع منظمو مثل هذه الأحداث التحقق من أحجام المبيعات المعلنة من المشاركين، والتي أدت في السنوات الأخيرة إلى ظهور الشركات الجديدة في المراتب الأولى من القوائم - دون تاريخ شفاف ودون سمعة في سوق السلاح الدولي.

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رصد عسكري