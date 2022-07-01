https://arabic.sputniknews.com/20220701/ألمانيا-تبني-خزانا-حراريا-كبيرا-لتدفئة-المنازل-شتاءصور-1064505594.html
ألمانيا تبني خزانا حراريا كبيرا لتدفئة المنازل شتاء...صور
ألمانيا تبني خزانا حراريا كبيرا لتدفئة المنازل شتاء...صور
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن ألمانيا تقوم ببناء خزان حراري "سخان" كبير لمساعدة البلاد في التدفئة المنزلية في حالة نفاذ إمدادات الغاز الروسي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:21+0000
2022-07-01T13:21+0000
2022-07-01T13:21+0000
اقتصاد
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وأوضحت تانيا فيلجوس، رئيسة الفرع الألماني لشركة التدفئة Vattenfall من السويد: "هذا سخان ضخم سيساعدنا على التدفئة عندما نحتاج إليه. وبعد ذلك يمكننا إطلاق هذه الحرارة إذا لزم الأمر".وبحسب تقرير صحيفة "واشنطن بوست"، سيكون ارتفاع الهيكل 45 مترا، وسيكون الخزان قادرا على استيعاب ما يصل إلى 56 مليون لتر من الماء الساخن، والتي سيتم تسخينها بواسطة الطاقة الزائدة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا.وتصل تكلفة المشروع لـ50 مليون يورو، بسعة حرارية 200 ميغاواط على أن يقوم بتوفير 10% من احتياجات برلين من الماء الساخن في فصل الشتاء. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن المناخ بيتينا جاراش: "نظرًا لموقعها الجغرافي، فإن برلين تعتمد على الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من الأجزاء الأخرى من ألمانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ألمانيا تبني خزانا حراريا كبيرا لتدفئة المنازل شتاء...صور
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن ألمانيا تقوم ببناء خزان حراري "سخان" كبير لمساعدة البلاد في التدفئة المنزلية في حالة نفاذ إمدادات الغاز الروسي.
وأوضحت تانيا فيلجوس، رئيسة الفرع الألماني لشركة التدفئة Vattenfall من السويد: "هذا سخان ضخم سيساعدنا على التدفئة عندما نحتاج إليه. وبعد ذلك يمكننا إطلاق هذه الحرارة
إذا لزم الأمر".
وبحسب تقرير صحيفة
"واشنطن بوست"، سيكون ارتفاع الهيكل 45 مترا، وسيكون الخزان قادرا على استيعاب ما يصل إلى 56 مليون لتر من الماء الساخن، والتي سيتم تسخينها بواسطة الطاقة الزائدة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا.
وتصل تكلفة المشروع لـ50 مليون يورو، بسعة حرارية 200 ميغاواط على أن يقوم بتوفير 10% من احتياجات برلين من الماء الساخن في فصل الشتاء. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن المناخ بيتينا جاراش: "نظرًا لموقعها الجغرافي، فإن برلين تعتمد على الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من الأجزاء الأخرى من ألمانيا".