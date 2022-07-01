https://arabic.sputniknews.com/20220701/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-بشأن-تسريب-مناقشات-أمنية-مغلقة-خاصة-بإيران-1064480856.html

إسرائيل تفتح تحقيقا بشأن تسريب "مناقشات أمنية" مغلقة خاصة بإيران

إسرائيل تفتح تحقيقا بشأن تسريب "مناقشات أمنية" مغلقة خاصة بإيران

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، تعليماته بفتح تحقيق موسع بشأن تسريب "المناقشات الأمنية" المغلقة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T07:04+0000

2022-07-01T07:04+0000

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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن غانتس أمر يوفال شيموني، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالتحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية المغلقة الأخيرة.وأوضحت الصحيفة أن غانتس أمر شيموني بفتح تحقيق عاجل في مدى تسريب المعلومات الأمنية الأخيرة التي نوقشت خلال الاجتماعات المغلقة، وكذلك تسريبات من الأحداث العملياتية الأخيرة، أيضا، بطريقة تنتهك سياسة الغموض المتبعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر بفتح التحقيق بعد نشر وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو لأحد مصانع الصلب الإيرانية التي تضررت في هجوم إلكتروني هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أن هذا الفيديو تم عرضه على رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة للوحدة 8200 المسؤولة عن جزء كبير من القدرات السيبرانية الهجومية الإسرائيلية.وكان بيني غانتس قد اتهم، الأربعاء الماضي، إيران و"حزب الله" اللبناني بـ"تنفيذ هجوم إلكتروني لسرقة معلومات عن قوات اليونيفيل الدولية المتمركزة على الحدود بين لبنان وإسرائيل".وقال غانتس، في مؤتمر "أسبوع الإنترنت"، المنعقد في جامعة تل أبيب: "يمكنني أن أكشف اليوم أن أنشطة الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله، تم تحديدها مؤخرا، من أجل الإضرار بأنشطة قوات اليونيفيل في لبنان".ونشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، الثلاثاء الماضي، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتهم-حزب-الله-وإيران-بتنفيذ-هجوم-إلكتروني-لسرقة-معلومات-عن-اليونيفيل-1064415784.html

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