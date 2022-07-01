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https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-ألمانيا-تحث-ليتوانيا-على-رفع-حظر-عبور-البضائع-من-روسيا-إلى-كالينينغراد-1064491022.html
إعلام: ألمانيا "تحث" ليتوانيا على رفع حظر عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد
إعلام: ألمانيا "تحث" ليتوانيا على رفع حظر عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد
ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الألمانية غاضبة من الإجراءات التي اتخذتها ليتوانيا لحظر نقل البضائع برّا من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد المعزولة جغرافيا عن... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:20+0000
2022-07-01T09:20+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، يوم أمس الخميس، أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية غاضبة من تصرفات ليتوانيا، ولا تشارك برلين رأي الليتوانيين في أن عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد لا ينبغي أن يتم عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، ولفتت (أي الحكومة الفيدرالية) إلى أن هذه عمليات نقل ضمن الأراضي الروسية، وهذا مسموح به".قال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف، إن سلطات منطقة كالينينغراد تعمل مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع المتعلق بقيود العبور.وقال أليخانوف عبر قناته على "تلغرام" خلال مقطع فيديو، اليوم السبت: "تعمل سلطات مقاطعة كالينينغراد مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع مع قيود العبور".وفي وقت سابق، أخطرت السكك الحديدية الليتوانية كالينينغراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ميدفيديف-رد-روسيا-على-حظر-عبور-البضائع-إلى-مقاطعة-كالينينغراد-سيكون-قاسيا-جدا-1064315126.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

إعلام: ألمانيا "تحث" ليتوانيا على رفع حظر عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد

09:20 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Владимир Федоренкоقطار موسكو - كالينينغراد
قطار موسكو - كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Владимир Федоренко
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ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الألمانية غاضبة من الإجراءات التي اتخذتها ليتوانيا لحظر نقل البضائع برّا من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد المعزولة جغرافيا عن البلاد، وتحثها على رفع الحظر.
نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، يوم أمس الخميس، أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية غاضبة من تصرفات ليتوانيا، ولا تشارك برلين رأي الليتوانيين في أن عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد لا ينبغي أن يتم عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، ولفتت (أي الحكومة الفيدرالية) إلى أن هذه عمليات نقل ضمن الأراضي الروسية، وهذا مسموح به".
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
ميدفيديف: رد روسيا على حظر عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد سيكون قاسيا جدا
27 يونيو, 17:43 GMT
قال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف، إن سلطات منطقة كالينينغراد تعمل مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع المتعلق بقيود العبور.
وقال أليخانوف عبر قناته على "تلغرام" خلال مقطع فيديو، اليوم السبت: "تعمل سلطات مقاطعة كالينينغراد مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع مع قيود العبور".
وفي وقت سابق، أخطرت السكك الحديدية الليتوانية كالينينغراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم السبت.
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