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https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-تركيا-تحظر-بث-دويتشه-فيله-1064498794.html
إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"
إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن "السلطات التركية أغلقت الوصول إلى شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، و"صوت أمريكا"، بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:33+0000
2022-07-01T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم إغلاق الوصول إلى الموقع الإخباري الألماني دويتشه فيلة وصوت أمريكا، واللذان لم يحصلوا على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (أر تي يو كي)، وقد تم إغلاق كلتا المؤسستين".وأعلنت المؤسستان أنهما لن يتقدما بطلبات ضد تحذير وجهته إليهما "أر تي يو كي".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 3 شباط/فبراير الماضي، أن موسكو ستغلق مكتب "دويتشه فيله" وتلغي اعتماد موظفيها ردا على حظر "آر تي" في ألمانيا، كما وعدت بالبدء في إجراء للاعتراف بها كوكيل أجنبي.في الوقت نفسه، أخبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الروسية أنه إذا غيرت ألمانيا موقفها بشأن "آر تي"، ستستجيب موسكو أيضا بشكل إيجابي.
https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأمن-الداخلي-الأمريكي-تجنبوا-RTوسبوتنيك-1035782400.html
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أخبار تركيا اليوم

إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"

11:33 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Evgeniy byatov / الذهاب إلى بنك الصور قناة "دويتشه فيله" الألمانية
 قناة دويتشه فيله الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Evgeniy byatov
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن "السلطات التركية أغلقت الوصول إلى شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، و"صوت أمريكا"، بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما.
وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم إغلاق الوصول إلى الموقع الإخباري الألماني دويتشه فيلة وصوت أمريكا، واللذان لم يحصلوا على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (أر تي يو كي)، وقد تم إغلاق كلتا المؤسستين".
وأعلنت المؤسستان أنهما لن يتقدما بطلبات ضد تحذير وجهته إليهما "أر تي يو كي".
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2018
الأمن الداخلي الأمريكي: تجنبوا RT وسبوتنيك
3 أكتوبر 2018, 15:10 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 3 شباط/فبراير الماضي، أن موسكو ستغلق مكتب "دويتشه فيله" وتلغي اعتماد موظفيها ردا على حظر "آر تي" في ألمانيا، كما وعدت بالبدء في إجراء للاعتراف بها كوكيل أجنبي.
في الوقت نفسه، أخبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الروسية أنه إذا غيرت ألمانيا موقفها بشأن "آر تي"، ستستجيب موسكو أيضا بشكل إيجابي.
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