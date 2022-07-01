https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-تركيا-تحظر-بث-دويتشه-فيله-1064498794.html
إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"
إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن "السلطات التركية أغلقت الوصول إلى شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، و"صوت أمريكا"، بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:33+0000
2022-07-01T11:33+0000
2022-07-01T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم إغلاق الوصول إلى الموقع الإخباري الألماني دويتشه فيلة وصوت أمريكا، واللذان لم يحصلوا على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (أر تي يو كي)، وقد تم إغلاق كلتا المؤسستين".وأعلنت المؤسستان أنهما لن يتقدما بطلبات ضد تحذير وجهته إليهما "أر تي يو كي".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 3 شباط/فبراير الماضي، أن موسكو ستغلق مكتب "دويتشه فيله" وتلغي اعتماد موظفيها ردا على حظر "آر تي" في ألمانيا، كما وعدت بالبدء في إجراء للاعتراف بها كوكيل أجنبي.في الوقت نفسه، أخبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الروسية أنه إذا غيرت ألمانيا موقفها بشأن "آر تي"، ستستجيب موسكو أيضا بشكل إيجابي.
https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأمن-الداخلي-الأمريكي-تجنبوا-RTوسبوتنيك-1035782400.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
إعلام: تركيا تحظر بث "دويتشه فيله"
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن "السلطات التركية أغلقت الوصول إلى شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، و"صوت أمريكا"، بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما.
وذكرت صحيفة "ديلي صباح
" التركية: "وفقًا لآخر المعلومات، تم إغلاق الوصول إلى الموقع الإخباري الألماني دويتشه فيلة وصوت أمريكا، واللذان لم يحصلوا على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (أر تي يو كي)، وقد تم إغلاق كلتا المؤسستين".
وأعلنت المؤسستان أنهما لن يتقدما بطلبات ضد تحذير وجهته إليهما "أر تي يو كي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 3 شباط/فبراير الماضي، أن موسكو ستغلق مكتب "دويتشه فيله" وتلغي اعتماد موظفيها ردا على حظر "آر تي
" في ألمانيا، كما وعدت بالبدء في إجراء للاعتراف بها كوكيل أجنبي.
في الوقت نفسه، أخبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الروسية أنه إذا غيرت ألمانيا موقفها بشأن "آر تي"، ستستجيب موسكو أيضا بشكل إيجابي.