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إعلام: قنصل إسرائيل السابق في تركيا كان الهدف الأول لعملاء إيرانيين
إعلام: قنصل إسرائيل السابق في تركيا كان الهدف الأول لعملاء إيرانيين
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنصل العام السابق لإسرائيل كان الهدف الرئيسي لعملاء إيرانيين، لافتة إلى أن عناصر الأمن التركية أحبطت عملية استهدافه وأعادته إلى... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:08+0000
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وقالت صحيفة "معاريف"، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قوات الأمن التركية كانت ترصد العملاء الإيرانيين، منذ بداية دخولهم إلى البلاد، واعتقلتهم أثناء إعدادهم للعملية.ووفقا للصحيفة نفسها، فإن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا، حسب وصف الصحيفة.كما أفادت بأن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيما في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق مع شريكته.وقد أحيل 7 إيرانيين إلى القضاء التركي لمحاكمتهم بتهم التخطيط لاستهداف مواطنين إسرائيليين بدعم من جهات استخبارية إيرانية.وأضافت أن التحقيقات جرت مع المتهمين تحت إجراءات أمنية مشددة.كما أشارت إلى أن المتهمين قد اعتقلوا خلال مداهمة أمنية في إسطنبول، في منتصف يونيو/حزيران، ووقتها توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر للرئيس التركي وقوات الأمن التركية والإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/فيديو-أثار-جدلا-هل-عقد-قاسم-سليماني-لقاء-سري-مع-الاستخبارات-الإسرائيلية-1064498657.html
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إعلام: قنصل إسرائيل السابق في تركيا كان الهدف الأول لعملاء إيرانيين
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنصل العام السابق لإسرائيل كان الهدف الرئيسي لعملاء إيرانيين، لافتة إلى أن عناصر الأمن التركية أحبطت عملية استهدافه وأعادته إلى بلده.
وقالت صحيفة "معاريف
"، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قوات الأمن التركية كانت ترصد العملاء الإيرانيين، منذ بداية دخولهم إلى البلاد، واعتقلتهم أثناء إعدادهم للعملية.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا، حسب وصف الصحيفة.
كما أفادت بأن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيما في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق مع شريكته.
وقد أحيل 7 إيرانيين إلى القضاء التركي لمحاكمتهم بتهم التخطيط لاستهداف مواطنين إسرائيليين بدعم من جهات استخبارية إيرانية.
وأضافت أن التحقيقات جرت مع المتهمين تحت إجراءات أمنية مشددة.
كما أشارت إلى أن المتهمين قد اعتقلوا خلال مداهمة أمنية في إسطنبول، في منتصف يونيو/حزيران، ووقتها توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر للرئيس التركي وقوات الأمن التركية والإسرائيلية.