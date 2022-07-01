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https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-منظمة-تكشف-أن-فيروس-كورونا-صنع-في-المختبرات-1064511227.html
إعلام: منظمة تكشف أن فيروس "كورونا" صنع في المختبرات
إعلام: منظمة تكشف أن فيروس "كورونا" صنع في المختبرات
نقلت وسائل إعلام عن الأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، قوله في مؤتمر تم تنظيمه في إسبانيا، أن فيروس كورونا قد تم استخلاقه في مختبر. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:44+0000
2022-07-01T15:44+0000
فيروس كورونا
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قال رئيس مشروع "تروث أوفر نيوز" (الحقيقة خلف الأنباء)، لموقع "ذا إيبوك تايمز": "علاوة على ذلك، يعترف (ساكس)، وهو رئيس لجنة فيروس كورونا في المجلة الطبية ذا لانسيت، أن التكنولوجيا الحيوية الأمريكية قد استخدمت لخلق الفيروس".وشدد على أن "اكتشاف ساكس المذهل تم تفويته من قبل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عندما اعترف لسياسي أوروبي كبير أن الفيروس التاجي تم إنشاؤه على الأرجح في مختبر في ووهان".وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا، بدءا من يوم السبت 2 يوليو/ تموز.وبحسب البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للوكالة والذي جاء فيه: "بسبب الانخفاض المستمر في عدد الإصابات، تعلق هيئة حماية المستهلك القيود المفروضة سابقا، بما في ذلك نظام الكمامة، وحظر تقديم الطعام في الليل، وعدد من الإجراءات الأخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/كوريا-الجنوبية-تعتمد-أول-لقاح-وطني-ضد-فيروس-كورونا-1064399229.html
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فيروس كورونا

إعلام: منظمة تكشف أن فيروس "كورونا" صنع في المختبرات

15:44 GMT 01.07.2022
© flickr.com / calendar newsفيروس كورونا تحت المجهر
فيروس كورونا تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© flickr.com / calendar news
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نقلت وسائل إعلام عن الأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، قوله في مؤتمر تم تنظيمه في إسبانيا، أن فيروس كورونا قد تم استخلاقه في مختبر.
قال رئيس مشروع "تروث أوفر نيوز" (الحقيقة خلف الأنباء)، لموقع "ذا إيبوك تايمز": "علاوة على ذلك، يعترف (ساكس)، وهو رئيس لجنة فيروس كورونا في المجلة الطبية ذا لانسيت، أن التكنولوجيا الحيوية الأمريكية قد استخدمت لخلق الفيروس".
وشدد على أن "اكتشاف ساكس المذهل تم تفويته من قبل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عندما اعترف لسياسي أوروبي كبير أن الفيروس التاجي تم إنشاؤه على الأرجح في مختبر في ووهان".
جنود من كوريا الجنوبية يرتدون أزياء واقية خاصة خلال تنفيذ اجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في كوريا الجنوبية، 29 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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29 يونيو, 09:34 GMT
وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا، بدءا من يوم السبت 2 يوليو/ تموز.
وبحسب البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للوكالة والذي جاء فيه: "بسبب الانخفاض المستمر في عدد الإصابات، تعلق هيئة حماية المستهلك القيود المفروضة سابقا، بما في ذلك نظام الكمامة، وحظر تقديم الطعام في الليل، وعدد من الإجراءات الأخرى".
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