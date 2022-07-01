https://arabic.sputniknews.com/20220701/ارتفاع-أسعار-النفط-عالميا-متأثرة-بالوضع-في-ليبيا-1064499366.html
ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بالوضع في ليبيا
ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بالوضع في ليبيا
ارتفعت أسعار النفط العالمية في اليوم الأول من النصف الجديد من العام إلى منحى مطرد بعد أنباء الانقطاعات واسعة النطاق في توريد هذا النوع من المواد الخام من... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:42+0000
2022-07-01T11:42+0000
2022-07-01T11:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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واعتبارًا من الساعة 13:50، قفز سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول لخام برنت بنسبة 2.27% إلى 111.5 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لخام غرب تكساس الأوسط بنسبة 2.14% إلى 108.02 دولارًا.تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في الصباح، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى ارتفاع قوي وسط مخاوف من انخفاض المعروض في السوق في ظل حقيقة إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط) عن حالة قاهرة في البلاد.أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مساء يوم أمس الخميس، في 30 حزيران/يونيو حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.وذكرت المؤسسة في بيان، أن القوة القاهرة أيضا لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.وأوضح البيان أنه مع انقضاء مهلة الـ72 ساعة، وخسارة أكثر من 16 مليار دينار ليبي من الصادرات النفطية، قررت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/المؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-تعلن-عودة-شركة-بتروجيت-المصرية-للعمل-في-ليبيا-1064317472.html
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أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بالوضع في ليبيا
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ارتفعت أسعار النفط العالمية في اليوم الأول من النصف الجديد من العام إلى منحى مطرد بعد أنباء الانقطاعات واسعة النطاق في توريد هذا النوع من المواد الخام من ليبيا، بحسب بيانات التداول.
واعتبارًا من الساعة 13:50، قفز سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول لخام برنت بنسبة 2.27% إلى 111.5 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لخام غرب تكساس الأوسط بنسبة 2.14% إلى 108.02 دولارًا.
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في الصباح، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى ارتفاع قوي وسط مخاوف من انخفاض المعروض في السوق في ظل حقيقة إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط) عن حالة قاهرة في البلاد.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مساء يوم أمس الخميس، في 30 حزيران/يونيو حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.
وذكرت المؤسسة في بيان
، أن القوة القاهرة أيضا لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.
وأوضح البيان أنه مع انقضاء مهلة الـ72 ساعة، وخسارة أكثر من 16 مليار دينار ليبي من الصادرات النفطية، قررت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف.