https://arabic.sputniknews.com/20220701/استطلاع-حوالي-ثلث-الأمريكيين-مستعدون-لحمل-السلاح-ضد-السلطات-1064502703.html
استطلاع: حوالي ثلث الأمريكيين مستعدون لحمل السلاح ضد السلطات
استطلاع: حوالي ثلث الأمريكيين مستعدون لحمل السلاح ضد السلطات
يعتقد حوالي 30% من الأمريكيين أنهم قد يضطرون قريبًا إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد السياسة في جامعة شيكاغو. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:49+0000
2022-07-01T12:49+0000
2022-07-01T12:49+0000
العالم
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وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن هذا الرأي يشاركه 28% من الأمريكيين، وكذلك 37% ممن يحتفظون بالسلاح في منازلهم. ويلاحظ أن مثل هذه الآراء كان يتم التعبير عنها من قبل كل ثالث جمهوري. لوحظت وجهة النظر نفسها بين 20% من الديمقراطيين و35% من الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم مؤيدين لأي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، وجد منظمو الاستطلاع أن 49% "يشعرون أكثر فأكثر وكأنهم غرباء في بلدهم" ، الأمر الذي يقلق 69% من الجمهوريين المخلصين. بين الديمقراطيين الملتزمين، كان هذا الرقم 38%.ويلاحظ أن غالبية الأمريكيين يتفقون مع الرأي القائل بأن الحكومةلذلك قال 73% من الجمهوريين المخلصين ونصف الديمقراطيين وثلثي الأشخاص الذين لا يدعمون الأحزاب الرئيسية في البلاد.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 23 مايو/ أيار الماضي، وشارك فيه 1000 أمريكي. والخطأ المسموح به 3.53%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استطلاع: حوالي ثلث الأمريكيين مستعدون لحمل السلاح ضد السلطات
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يعتقد حوالي 30% من الأمريكيين أنهم قد يضطرون قريبًا إلى حمل السلاح ضد الحكومة، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد السياسة في جامعة شيكاغو.
وبحسب نتائج الاستطلاع
، فإن هذا الرأي يشاركه 28% من الأمريكيين، وكذلك 37% ممن يحتفظون بالسلاح في منازلهم. ويلاحظ أن مثل هذه الآراء كان يتم التعبير عنها من قبل كل ثالث جمهوري. لوحظت وجهة النظر نفسها بين 20% من الديمقراطيين و35% من الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم مؤيدين لأي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، وجد منظمو الاستطلاع أن 49% "يشعرون أكثر فأكثر وكأنهم غرباء في بلدهم" ، الأمر الذي يقلق 69% من الجمهوريين المخلصين. بين الديمقراطيين الملتزمين، كان هذا الرقم 38%.
ويلاحظ أن غالبية الأمريكيين يتفقون مع الرأي القائل بأن الحكومة
"فاسدة وتتصرف بطريقة غير شريفة تجاه الناس العاديين".
لذلك قال 73% من الجمهوريين المخلصين ونصف الديمقراطيين وثلثي الأشخاص الذين لا يدعمون الأحزاب الرئيسية في البلاد.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 إلى 23 مايو/ أيار الماضي، وشارك فيه 1000 أمريكي. والخطأ المسموح به 3.53%.