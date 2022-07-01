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استطلاع: 78 في المئة من الروس يوافقون على عمل بوتين
استطلاع: 78 في المئة من الروس يوافقون على عمل بوتين
كشف استطلاع للرأي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81 في المئة من المواطنين الروس. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:14+0000
2022-07-01T09:14+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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فيما يوافق 78 في المئة على عمله وما يقوم به بحسب استطلاع أجراه مركز "فتسوم".وأجاب 78 في المئة بـ"نعم" حول موافقتهم لنشاط الرئيس فيما عبر 13,4 في المئة عن عدم موافقتهم.وأفاد أول استطلاع يجريه مركز ليفادا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أن 83 في المئة من الروس يوافقون على قرارات الرئيس بوتين، في ارتفاع من 71 في المئة مطلع فبراير.وكشف الاستطلاع عن تحسّن شعبية الحكومة الروسية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.وكانت استطلاعات رأي أجرتها جهات مؤيدة للكرملين قد خلصت أيضا إلى أن نسبة تأييد بوتين تجاوزت 80 في المئة.
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فلاديمير بوتين, روسيا

استطلاع: 78 في المئة من الروس يوافقون على عمل بوتين

09:14 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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كشف استطلاع للرأي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81 في المئة من المواطنين الروس.
فيما يوافق 78 في المئة على عمله وما يقوم به بحسب استطلاع أجراه مركز "فتسوم".
وأجاب 78 في المئة بـ"نعم" حول موافقتهم لنشاط الرئيس فيما عبر 13,4 في المئة عن عدم موافقتهم.

وفي سؤال حول ثقتهم بالرئيس قال 81 في المئة إنهم يثقون به وأعلن 15,3 عن عدم ثقتهم، يذكر أن هذا المسح جرى في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يوينو/ حزيران عبر الهاتف، وشارك به 1600 مواطن فوق 18 عاما.

وأفاد أول استطلاع يجريه مركز ليفادا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أن 83 في المئة من الروس يوافقون على قرارات الرئيس بوتين، في ارتفاع من 71 في المئة مطلع فبراير.
وكشف الاستطلاع عن تحسّن شعبية الحكومة الروسية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
وكانت استطلاعات رأي أجرتها جهات مؤيدة للكرملين قد خلصت أيضا إلى أن نسبة تأييد بوتين تجاوزت 80 في المئة.
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