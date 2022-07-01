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الأردن... الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك عبد الله
الأردن... الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك عبد الله
أدى الأمير فيصل بن الحسين، صباح يوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:02+0000
2022-07-01T09:02+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا للملك عبد الله الثاني.وقالت الوكالة إن أداء اليمين تم بحضور هيئة الوزارة.والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.وشغل موقع قائد سلاح الجو الملكي خلال الفترة بين 2001 إلى 2004، حيث صدر قرار ملكي في 20 سبتمبر/ أيلول عام 2004 بتعيينه مساعدا خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة.وبعد خدمة طويلة في القوات المسلحة الأردنية، صدر قرار بتعيينه مستشاراً للملك ورئيساً لمجلس السياسات الوطني.كما مثل الأردن في العديد من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.
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أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن... الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك عبد الله

09:02 GMT 01.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoالملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أدى الأمير فيصل بن الحسين، صباح يوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا للملك عبد الله الثاني.
وقالت الوكالة إن أداء اليمين تم بحضور هيئة الوزارة.
والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963 هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.
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وشغل موقع قائد سلاح الجو الملكي خلال الفترة بين 2001 إلى 2004، حيث صدر قرار ملكي في 20 سبتمبر/ أيلول عام 2004 بتعيينه مساعدا خاصا لرئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبعد خدمة طويلة في القوات المسلحة الأردنية، صدر قرار بتعيينه مستشاراً للملك ورئيساً لمجلس السياسات الوطني.
كما مثل الأردن في العديد من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.
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