https://arabic.sputniknews.com/20220701/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-شبه-انعدام-في-الرؤية-بسبب-الغبار-على-هذه-المناطق--1064490204.html
الأرصاد السعودية تحذر من شبه انعدام في الرؤية بسبب الغبار على هذه المناطق
الأرصاد السعودية تحذر من شبه انعدام في الرؤية بسبب الغبار على هذه المناطق
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من "شبه انعدام في الرؤية الأفقية"، بسبب الغبار الذي تتعرض له عدة مناطق بالمملكة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:04+0000
2022-07-01T09:04+0000
2022-07-01T09:04+0000
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ووفقا لتقرير له عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان" سوف تتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، "تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق".وتوقع المركز أن تكون هناك فرصة لوجود سحب رعدية، يمكن أن تؤدي إلى أمطار، "في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان".وعن حالة البحر الأحمر، أوضح المركز أن "حركة الرياح السطحية عليه ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي".ولفت إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون بين "متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي"، مشيرا إلى أن "حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومائج على الجزء الجنوبي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, مكة, رياح شديدة
الأرصاد السعودية تحذر من شبه انعدام في الرؤية بسبب الغبار على هذه المناطق
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حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من "شبه انعدام في الرؤية الأفقية"، بسبب الغبار الذي تتعرض له عدة مناطق بالمملكة.
ووفقا لتقرير له عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد
من منطقة مكة المكرمة إلى جازان" سوف تتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، "تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق".
وتوقع المركز أن تكون هناك فرصة لوجود سحب رعدية، يمكن أن تؤدي إلى أمطار، "في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان".
وعن حالة البحر الأحمر، أوضح المركز أن "حركة الرياح السطحية عليه ستكون شمالية
إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي".
ولفت إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون بين "متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي
"، مشيرا إلى أن "حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومائج على الجزء الجنوبي".