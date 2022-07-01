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https://arabic.sputniknews.com/20220701/الإعلام-الدنماركي-يجد-حلفاء-لروسيا-في-صفوف-حلف-الناتو-1064480617.html
الإعلام الدنماركي يجد حلفاء لروسيا في صفوف حلف الناتو
الإعلام الدنماركي يجد حلفاء لروسيا في صفوف حلف الناتو
من المفروض أن تقف إستونيا ضد روسيا دائما ما دامت هي العضو في حلف الناتو. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:55+0000
2022-07-01T06:55+0000
العالم
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ولكن إحدى قنوات التلفزيون الدنماركي اكتشفت مَن وصفتهم بأنهم حلفاء روسيا في إستونيا.ويعيش "حلفاء روسيا" في مدينة نارفا. وذكرت قناة "تي في2دي كا" أن 95 في المئة من سكان هذه المدينة يتكلمون اللغة الروسية وأن الكثيرين منهم موالون لروسيا أمثال أناتولي الذي قال للقناة: وأكد أنه سيقف إلى جانب الروس في حال نشوب النزاع بين إستونيا وروسيا، مضيفا: "الجميع في نارفا مع روسيا".
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العالم

الإعلام الدنماركي يجد حلفاء لروسيا في صفوف حلف الناتو

06:55 GMT 01.07.2022
© Sputnik . В.Семирягаالحدود الروسية الإستونية
الحدود الروسية الإستونية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . В.Семиряга
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من المفروض أن تقف إستونيا ضد روسيا دائما ما دامت هي العضو في حلف الناتو.
ولكن إحدى قنوات التلفزيون الدنماركي اكتشفت مَن وصفتهم بأنهم حلفاء روسيا في إستونيا.
ويعيش "حلفاء روسيا" في مدينة نارفا. وذكرت قناة "تي في2دي كا" أن 95 في المئة من سكان هذه المدينة يتكلمون اللغة الروسية وأن الكثيرين منهم موالون لروسيا أمثال أناتولي الذي قال للقناة:
يفعل بوتين كل شيء من أجل روسيا. إنه يكافح النازيين في أوكرانيا لأن صاروخًا انطلق منها يستطيع الوصول إلى موسكو في غضون خمس دقائق.
وأكد أنه سيقف إلى جانب الروس في حال نشوب النزاع بين إستونيا وروسيا، مضيفا: "الجميع في نارفا مع روسيا".
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