https://arabic.sputniknews.com/20220701/الإمارات-ترفع-أسعار-البنزين-والديزل-للشهر-الثاني-على-التوالي-1064497550.html
الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل للشهر الثاني على التوالي
الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل للشهر الثاني على التوالي
شهدت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز 2022 زيادة جديدة للشهر الثاني على التوالي مدعومة بارتفاع أسعار النفط عالميا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:08+0000
2022-07-01T11:08+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وحسب موقع "الإمارات اليوم"، أعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات، مساء الخميس، الأسعار الجديدة، التي ستُطبق بداية من اليوم الجمعة 1 يوليو.جاء ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز 2022 كالآتي:- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 98" من 4.15 إلى 4.63 درهما.- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 95" من 4.03 إلى 4.52 درهما.- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 91" من 3.96 إلى 4.44 درهما.- ارتفع سعر لتر الديزل من 4.14 إلى 4.76 درهما.يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.(الدرهم الإماراتي= 100 فلس = 0.27 دولارا أمريكيا)
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الإمارات-تحذر-من-أسعار-غير-مسبوقة-إذا-ما-تم-حظر-النفط-الروسي-1063333319.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل للشهر الثاني على التوالي
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شهدت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز 2022 زيادة جديدة للشهر الثاني على التوالي مدعومة بارتفاع أسعار النفط عالميا.
وحسب موقع "الإمارات اليوم"
، أعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات، مساء الخميس، الأسعار الجديدة، التي ستُطبق بداية من اليوم الجمعة 1 يوليو.
وارتفعت أسعار البنزين والديزل بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلسًا في البنزين، و6 فلوس في الديزل لكل لتر، مقارنة بأسعار شهر يونيو/ حزيران 2022.
جاء ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز 2022 كالآتي:
- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 98" من 4.15 إلى 4.63 درهما.
- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 95" من 4.03 إلى 4.52 درهما.
- ارتفع سعر اللتر من "بنزين 91" من 3.96 إلى 4.44 درهما.
- ارتفع سعر لتر الديزل من 4.14 إلى 4.76 درهما.
يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.
(الدرهم الإماراتي= 100 فلس = 0.27 دولارا أمريكيا)