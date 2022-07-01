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الاتحاد الأوروبي قد يعدل قواعد عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد

الاتحاد الأوروبي قد يعدل قواعد عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قد تشمل قواعد معدلة لعبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد الروسية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T13:04+0000

2022-07-01T13:04+0000

2022-07-01T13:04+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادرها، أن الحزمة الجديدة من العقوبات تنص على "تعديلات" للتدابير التي تم تبنيها سابقا؛ على وجه الخصوص، قد يشمل ذلك "تعديل القواعد المتعلقة بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى جيب كالينينغراد الروسي".وكانت ليتوانيا، قد أخطرت سلطات مقاطعة كالينينغراد، في وقت سابق، أنها ستقيد مرور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران.وتزعم ليتوانيا أن إجراءاتها تأتي التزاما بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ووصف الكرملين قرار ليتوانيا بـفرض حصار على منطقة كالينينغراد، بأنه "انتهاك لكل القواعد، وغير مسبوق، وغير قانوني".وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الرد الروسي على ممارسات ليتوانيا بشأن حظر مرور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، سيكون عملياً وليس دبلوماسيا، مشددة على أنه تم إبلاغ ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، بأن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأنه يتعين تغيير التدابير المتخذة، وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه يجري بحث كيفية وتوقيت الرد الروسي؛ مؤكدة أن الكثير يتوقف على موقف ليتوانيا من اقتراح موسكو، حول رفع الحظر المفروض على الترانزيت (من وإلى كالينينغراد).

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