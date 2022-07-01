عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/التضخم-يسجل-مستوى-تاريخيا-مرتفعا-في-منطقة-اليورو-1064517424.html
التضخم يسجل مستوى تاريخيا مرتفعا في منطقة اليورو
التضخم يسجل مستوى تاريخيا مرتفعا في منطقة اليورو
بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو/ حزيران، مباشرة قبل أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ 11 عاما. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T18:43+0000
2022-07-01T18:43+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056165967_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_e3905883b0608931fca8636b407c95ee.jpg
وسجل معدل التضخم الرئيسي 8.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تجاوز ذلك توقعات بلغت نسبة 8.4% في استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين. وبلغ المعدل 8.1% في مايو/ أيار، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.فاجأت ألمانيا الكثيرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أبلغت عن انخفاض بنسبة 0.5% في معدل التضخم على أساس شهري. وقال الخبراء إن هذا يرجع إلى الدعم الحكومي الجديد لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة ولم يكن ذلك نهاية لارتفاع معدلات التضخم.لكن كل من فرنسا وإسبانيا شهدتا أرقاما مرتفعة جديدة للتضخم في يونيو، حيث تجاوزت الأخيرة عتبة 10% للمرة الأولى منذ عام 1985، وفقا لـ"رويترز".من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو/ تموز، للإعلان عن زيادة أسعار الفائدة.قال البنك المركزي إنه سيرفع مرة أخرى في سبتمبر/ ايلول، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسي قد يعود إلى النطاق الموجب هذا العام. يتبنى المركزي الأوروبي أسعار فائدة سالبة منذ 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/لاغارد-تقلل-من-مخاطر-الركود-في-منطقة-اليورو-وتؤكد-استعدادها-للتحرك-بشكل-أسرع-1064384633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056165967_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7500cd9421e6a723cf3630a9a89c7a06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

التضخم يسجل مستوى تاريخيا مرتفعا في منطقة اليورو

18:43 GMT 01.07.2022
© AP Photo / Michael Probstاحتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبرTelegram
بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو/ حزيران، مباشرة قبل أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ 11 عاما.
وسجل معدل التضخم الرئيسي 8.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
تجاوز ذلك توقعات بلغت نسبة 8.4% في استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين. وبلغ المعدل 8.1% في مايو/ أيار، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.
كريستين لاغارد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
لاغارد تقلل من مخاطر الركود في منطقة اليورو وتؤكد استعدادها "للتحرك بشكل أسرع"
28 يونيو, 21:40 GMT
فاجأت ألمانيا الكثيرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أبلغت عن انخفاض بنسبة 0.5% في معدل التضخم على أساس شهري. وقال الخبراء إن هذا يرجع إلى الدعم الحكومي الجديد لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة ولم يكن ذلك نهاية لارتفاع معدلات التضخم.
لكن كل من فرنسا وإسبانيا شهدتا أرقاما مرتفعة جديدة للتضخم في يونيو، حيث تجاوزت الأخيرة عتبة 10% للمرة الأولى منذ عام 1985، وفقا لـ"رويترز".
من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو/ تموز، للإعلان عن زيادة أسعار الفائدة.
قال البنك المركزي إنه سيرفع مرة أخرى في سبتمبر/ ايلول، مما يعني أن سعر الفائدة الرئيسي قد يعود إلى النطاق الموجب هذا العام. يتبنى المركزي الأوروبي أسعار فائدة سالبة منذ 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала