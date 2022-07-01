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التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون
التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون
بلغت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:19+0000
2022-07-01T15:19+0000
رياضة
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ولم تواجه اللاعبة التونسية مشاكل كبيرة للتغلب على الفرنسية باري بمجموعتين دون مُقابل بواقع (6-2) و(6-3).وستواجه أنس جابر، الأحد 3 يوليو/ تموز الجاري، الفائزة في المباراة بعد ظهر اليوم بين الألمانية أنجليك كيربر (المصنفة 19 عالميا) والبلجيكية إليز ميرتنز (المصنفة 31 عالميا).ويشار إلى أن اللاعبة أنس جابر المصنفة الثانية عالميا فازت في جميع مبارياتها في البطولة.
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رياضة

التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون

15:19 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISبطلة التنس التونسية، أنس جابر
بطلة التنس التونسية، أنس جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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بلغت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري.
ولم تواجه اللاعبة التونسية مشاكل كبيرة للتغلب على الفرنسية باري بمجموعتين دون مُقابل بواقع (6-2) و(6-3).
وستواجه أنس جابر، الأحد 3 يوليو/ تموز الجاري، الفائزة في المباراة بعد ظهر اليوم بين الألمانية أنجليك كيربر (المصنفة 19 عالميا) والبلجيكية إليز ميرتنز (المصنفة 31 عالميا).
ويشار إلى أن اللاعبة أنس جابر المصنفة الثانية عالميا فازت في جميع مبارياتها في البطولة.
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