https://arabic.sputniknews.com/20220701/التونسية-أنس-جابر-تبلغ-ثمن-النهائي-من-بطولة-ويمبلدون-1064510457.html
التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون
التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون
بلغت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:19+0000
2022-07-01T15:19+0000
2022-07-01T15:19+0000
رياضة
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ولم تواجه اللاعبة التونسية مشاكل كبيرة للتغلب على الفرنسية باري بمجموعتين دون مُقابل بواقع (6-2) و(6-3).وستواجه أنس جابر، الأحد 3 يوليو/ تموز الجاري، الفائزة في المباراة بعد ظهر اليوم بين الألمانية أنجليك كيربر (المصنفة 19 عالميا) والبلجيكية إليز ميرتنز (المصنفة 31 عالميا).ويشار إلى أن اللاعبة أنس جابر المصنفة الثانية عالميا فازت في جميع مبارياتها في البطولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
التونسية أنس جابر تبلغ ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون
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بلغت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبها على الفرنسية ديان باري.
ولم تواجه اللاعبة التونسية مشاكل كبيرة للتغلب على الفرنسية باري بمجموعتين دون مُقابل بواقع (6-2) و(6-3).
وستواجه أنس جابر، الأحد 3 يوليو/ تموز الجاري، الفائزة في المباراة بعد ظهر اليوم بين الألمانية أنجليك كيربر (المصنفة 19 عالميا) والبلجيكية إليز ميرتنز (المصنفة 31 عالميا).
ويشار إلى أن اللاعبة أنس جابر المصنفة الثانية عالميا فازت في جميع مبارياتها في البطولة.