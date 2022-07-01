الجنرال كافولي المتخصص بالشأن الروسي في البنتاغون يقود قوات الناتو في أوروبا
09:19 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 01.07.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий/
تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وأصبح أيضا القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
أقيم حفل الافتتاح في مدينة شتوتغارت الألمانية، وخلف كافولي، الذي سبق له قيادة القوات البرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تود والترز الذي خدم ثلاث سنوات.
ويتحدث كافولي الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود حاليا القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في فيسبادن في ألمانيا منذ العام 2020.
ويشرف كافولي على أكثر من 60 ألف جندي، على الرغم من أن هذا العدد قد زاد مؤخرا مع الانتشار الأمريكي الجديد في أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
Gen. Mark Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff "Gen Christopher Cavoli is the right officer, in the right job, at the right time."#StrongEurope #StrongerTogether #WeAreNATO #EUCOMChangeOfCommand pic.twitter.com/XuIBMOysdu— U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022
وابتداء من يناير/كانون الثاني 2018، تولى كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أن يتولى قيادة القوات الأمريكية الموحدة عن أوروبا وأفريقيا.
Join us as @USArmy Gen. Christopher Cavoli assumes command of @US_EUCOM from @usairforce Gen. Tod D. Wolters in a ceremony July 1 at 10 AM GMT+2 at USEUCOM HQ in Stuttgart, Germany. You can watch live on our website at: https://t.co/gj710jGUCt#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/isXVkhXUt9— U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022
وشغل كافولي أيضا منصب قائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين، وقيادة تدريب الجيش السابعة، وفريق مقاتلي لواء المشاة.