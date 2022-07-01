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https://arabic.sputniknews.com/20220701/الجنرال-كافولي-المتخصص-بالشأن-الروسي-في-البنتاغون-يقود-قوات-الناتو-في-أوروبا-1064491130.html
الجنرال كافولي المتخصص بالشأن الروسي في البنتاغون يقود قوات الناتو في أوروبا
الجنرال كافولي المتخصص بالشأن الروسي في البنتاغون يقود قوات الناتو في أوروبا
تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وأصبح أيضا القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:19+0000
2022-07-01T09:31+0000
روسيا
الناتو
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أقيم حفل الافتتاح في مدينة شتوتغارت الألمانية، وخلف كافولي، الذي سبق له قيادة القوات البرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تود والترز الذي خدم ثلاث سنوات. ويشرف كافولي على أكثر من 60 ألف جندي، على الرغم من أن هذا العدد قد زاد مؤخرا مع الانتشار الأمريكي الجديد في أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.وابتداء من يناير/كانون الثاني 2018، تولى كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أن يتولى قيادة القوات الأمريكية الموحدة عن أوروبا وأفريقيا.وشغل كافولي أيضا منصب قائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين، وقيادة تدريب الجيش السابعة، وفريق مقاتلي لواء المشاة.
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روسيا, الناتو

الجنرال كافولي المتخصص بالشأن الروسي في البنتاغون يقود قوات الناتو في أوروبا

09:19 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 01.07.2022)
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تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وأصبح أيضا القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
أقيم حفل الافتتاح في مدينة شتوتغارت الألمانية، وخلف كافولي، الذي سبق له قيادة القوات البرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تود والترز الذي خدم ثلاث سنوات.

ويتحدث كافولي الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود حاليا القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في فيسبادن في ألمانيا منذ العام 2020.

ويشرف كافولي على أكثر من 60 ألف جندي، على الرغم من أن هذا العدد قد زاد مؤخرا مع الانتشار الأمريكي الجديد في أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وابتداء من يناير/كانون الثاني 2018، تولى كافولي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أن يتولى قيادة القوات الأمريكية الموحدة عن أوروبا وأفريقيا.
وشغل كافولي أيضا منصب قائد فرقة المشاة الخامسة والعشرين، وقيادة تدريب الجيش السابعة، وفريق مقاتلي لواء المشاة.
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