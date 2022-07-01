https://arabic.sputniknews.com/20220701/الخارجية-الإيرانية-الوزير-عبد-اللهيان-يزور-سوريا--1064515995.html
الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان يزور سوريا
الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان يزور سوريا
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيقوم يوم غد بزيارة إلى دمشق. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T17:56+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال كنعاني في بيان: "يغادر حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران إلى دمشق غدا السبت، عقب زيارته الإقليمية إلى تركيا".وأشار كنعاني إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو "استعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية مع المسؤولين السوريين".وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد.كما توقع المصدر أن "يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد عبد اللهيان خلال هذه الزيارة".وكان عبد اللهيان قد زار دمشق، في 23 آذار/مارس الماضي، حيث التقى بالرئيس الأسد وبنظيره السوري، فيصل المقداد، وتم البحث في ملفات التعاون القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانبان من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، على الرغم من الإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على كلا البلدين، إضافةً إلى تكثيف العمل من أجل توثيق الروابط المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/مصدر-مطلع-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-دمشق-غدا-ويلتقي-نظيره-السوري-1064510044.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان يزور سوريا
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيقوم يوم غد بزيارة إلى دمشق.
طهران- سبوتنيك
. وقال كنعاني في بيان: "يغادر حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران إلى دمشق غدا السبت، عقب زيارته الإقليمية إلى تركيا".
وأشار كنعاني إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو "استعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية مع المسؤولين السوريين".
وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة سبوتنيك
، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد.
كما توقع المصدر
أن "يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد عبد اللهيان خلال هذه الزيارة".
وكان عبد اللهيان قد زار دمشق، في 23 آذار/مارس الماضي، حيث التقى بالرئيس الأسد وبنظيره السوري، فيصل المقداد، وتم البحث في ملفات التعاون القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانبان من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، على الرغم من الإجراءات غير الشرعية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على كلا البلدين، إضافةً إلى تكثيف العمل من أجل توثيق الروابط المشتركة التي تجمع الشعبين السوري والإيراني.