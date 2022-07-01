عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الدفاع-الروسية-إخفاقات-القوات-الأوكرانية-في-ميدان-المعركة-تزيد-من-العسكريين-الذين-يتركون-الخدمة-1064491609.html
الدفاع الروسية: إخفاقات القوات الأوكرانية في ميدان المعركة تزيد عدد الفارين من الخدمة
الدفاع الروسية: إخفاقات القوات الأوكرانية في ميدان المعركة تزيد عدد الفارين من الخدمة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أن إخفاقات القوات الأوكرانية في ميدان المعركة تزيد عدد الفارين الأوكران من الذين يتركون... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:31+0000
2022-07-01T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
وقال كوناشينكوف إن القيادة الأوكرانية تخفي بكل طريقة ممكنة حقائق نقص عدد أفراد الوحدات. ووفقا له، في إحدى كتائب لواء الدبابات السابع عشر، العاملة في منطقة نوفايا بولتافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، لم يبق أكثر من 20% من العسكريين في المنطقة.وأضاف أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في منطقة ليسيتشانسك، حيث فقد حوالي 200 عسكري في يوم واحد فقط.وتابع أن الأسلحة العالية الدقة الروسية أصابت فصيلتين من الراجمات وفصيلتين من المدفعية في مناطق ليسوفكا وسيليدوفو ونتايلوفو، التي كانت تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أكد أن الطيران التكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية دمرت 32 مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة كاترانكا بأوديسا، وثلاثة مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك، وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 297 منطقة".وأشار إلى أن "نظام كييف" يبحث عن من كان وراء سبب إخفاقات القوات الأوكرانية في غورسكي، وفتح مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قضايا جنائية ضد قيادة ومقاتلي الكتيبة 42 من لواء القوات المؤللة 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي جعلتهم كييف مسؤولين عن الإخفاقات أثناء الأعمال القتالية في غورسكي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إخفاقات القوات الأوكرانية في ميدان المعركة تزيد عدد الفارين من الخدمة

09:31 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 01.07.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف أن إخفاقات القوات الأوكرانية في ميدان المعركة تزيد عدد الفارين الأوكران من الذين يتركون الخدمة، وبدأ انسحاب غير منظم لبعض الوحدات في ليستشانسك.
وقال كوناشينكوف إن القيادة الأوكرانية تخفي بكل طريقة ممكنة حقائق نقص عدد أفراد الوحدات. ووفقا له، في إحدى كتائب لواء الدبابات السابع عشر، العاملة في منطقة نوفايا بولتافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، لم يبق أكثر من 20% من العسكريين في المنطقة.
وأضاف أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في منطقة ليسيتشانسك، حيث فقد حوالي 200 عسكري في يوم واحد فقط.
وتابع أن الأسلحة العالية الدقة الروسية أصابت فصيلتين من الراجمات وفصيلتين من المدفعية في مناطق ليسوفكا وسيليدوفو ونتايلوفو، التي كانت تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أكد أن الطيران التكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية دمرت 32 مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية في منطقة كاترانكا بأوديسا، وثلاثة مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك، وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 297 منطقة".
وأشار إلى أن "نظام كييف" يبحث عن من كان وراء سبب إخفاقات القوات الأوكرانية في غورسكي، وفتح مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قضايا جنائية ضد قيادة ومقاتلي الكتيبة 42 من لواء القوات المؤللة 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي جعلتهم كييف مسؤولين عن الإخفاقات أثناء الأعمال القتالية في غورسكي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала