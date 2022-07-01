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https://arabic.sputniknews.com/20220701/الدفاع-القطرية-تنشر-مقطعا-يظهر-طائراتها-وهي-تشارك-في-إخماد-حرائق-في-تركيا-1064497346.html
"الدفاع القطرية" تنشر مقطعا يظهر طائراتها وهي تشارك في إخماد حرائق في تركيا
"الدفاع القطرية" تنشر مقطعا يظهر طائراتها وهي تشارك في إخماد حرائق في تركيا
شاركت طائرات من القوات الجوية الأميرية القطرية في إخماد حرائق اندلعت في إحدى المناطق غربي تركيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:03+0000
2022-07-01T11:15+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لما نشرته وزارة الدفاع القطرية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد عرضت مقطعا مصورا يظهر مشاركة طائرات "أغوستا"، التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وهي تشارك في إخماد حرائق بمنطقة مرمريس جنوب غربي الجمهورية التركية.من جانبها قامت وزارة الدفاع التركية بتكريم الطيارين القطريين الذين شاركوا في عملية إخماد الحرائق، حسبما أكدت الوكالة التركية الرسمية.وشارك في عملية الإطفاء مجموعة خاصة تضم 61 طائرة ومروحية بما فيها 3 مروحيات من قطر.
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

"الدفاع القطرية" تنشر مقطعا يظهر طائراتها وهي تشارك في إخماد حرائق في تركيا

11:03 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 01.07.2022)
© Twitter.comالجيش القطري
الجيش القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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شاركت طائرات من القوات الجوية الأميرية القطرية في إخماد حرائق اندلعت في إحدى المناطق غربي تركيا.
ووفقا لما نشرته وزارة الدفاع القطرية عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد عرضت مقطعا مصورا يظهر مشاركة طائرات "أغوستا"، التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وهي تشارك في إخماد حرائق بمنطقة مرمريس جنوب غربي الجمهورية التركية.
من جانبها قامت وزارة الدفاع التركية بتكريم الطيارين القطريين الذين شاركوا في عملية إخماد الحرائق، حسبما أكدت الوكالة التركية الرسمية.

واندلعت عدة حرائق في منطقة مرمريس الأسبوع الماضي، أدت إلى حدوث أضرار بـ4.5 آلاف هكتار من الغابات.

وشارك في عملية الإطفاء مجموعة خاصة تضم 61 طائرة ومروحية بما فيها 3 مروحيات من قطر.
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