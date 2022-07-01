https://arabic.sputniknews.com/20220701/الرئاسة-اللبنانية-المداولات-بين-عون-وميقاتي-مستمرة-وجلسة-أخرى-بداية-الأسبوع-المقبل-1064483293.html
الرئاسة اللبنانية: المداولات بين عون وميقاتي مستمرة.. وجلسة أخرى بداية الأسبوع المقبل
الرئاسة اللبنانية: المداولات بين عون وميقاتي مستمرة.. وجلسة أخرى بداية الأسبوع المقبل
قالت الرئاسة اللبنانية إن المداولات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية مستمرة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:10+0000
2022-07-01T08:10+0000
2022-07-01T08:10+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن لقاء تم بين عون وميقاتي في قصر بعبدا، للتداول حول التشكيلة الحكومية.وقال البيان: "رئيس الجمهورية ميشال عون التقى في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة، ولدى مغادرته القصر، لم يدل ميقاتي بأي تصريح".وأوضح البيان أنه "تم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيس عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور".وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن سبب خروج ميقاتي دون الإدلاء بأية تصريحات، مؤكدة أنه أبلغ عون غضبه من التسريب الذي حدث لما قدمه من تشكيلة حكومية إلى الرئيس.وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة، حيث نال 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوتا للمرشح نواف سلام، وصوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية: المداولات بين عون وميقاتي مستمرة.. وجلسة أخرى بداية الأسبوع المقبل
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قالت الرئاسة اللبنانية إن المداولات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة الحكومية مستمرة.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن لقاء تم بين عون وميقاتي
في قصر بعبدا، للتداول حول التشكيلة الحكومية.
وقال البيان: "رئيس الجمهورية ميشال عون التقى في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة، ولدى مغادرته القصر، لم يدل ميقاتي بأي تصريح
".
وأوضح البيان أنه "تم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيس عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور".
وكانت وسائل إعلامية
قد تحدثت عن سبب خروج ميقاتي دون الإدلاء بأية تصريحات، مؤكدة أنه أبلغ عون غضبه من التسريب الذي حدث لما قدمه من تشكيلة حكومية إلى الرئيس.
وقالت إن ميقاتي أبلغ عون بإجرائه "تغييرات طفيفة على التشكيلة"، وهو ما طلب الرئيس اللبناني على إثره وقتا لدراسة تلك التغييرات.
وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية
الملزمة، حيث نال 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوتا للمرشح نواف سلام، وصوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.