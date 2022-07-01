https://arabic.sputniknews.com/20220701/الرئيس-الصيني-لا-داعي-لتغيير-مبدأ-بلد-واحد-ونظامين-المطبق-في-هونغ-كونغ-1064479955.html
الرئيس الصيني: لا داعي لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبق في هونغ كونغ
الرئيس الصيني: لا داعي لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبق في هونغ كونغ
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك داعي لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبق في هونغ كونغ منذ ربع قرن والذي يمنحها درجة ما من الحكم... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:42+0000
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وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المدينة من بريطانيا.وأضاف الرئيس الصيني أن "هذا الموذج هو نظام جيد لدرجة أنه ما من داعٍ بتاتاً لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة".واعتبر شي أن "الديمقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إلى حضن الصين".وكانت هذه هي أول زيارة يقوم بها شي خارج البر الرئيسي للصين منذ بدأت جائحة كوفيد-19، كما أنها زيارته الأولى إلى هونغ كونغ منذ أن اندلعت في المدينة في 2019 حركة احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية.يذكر أن مبدأ "دولة واحدة ونظامين" هو ثمرة اتفاق تم بين لندن وبكين أعادت بموجبه المملكة المتحدة مستعمرتها إلى الصين التي وافقت بموجبه أن تتمتع هونغ كونغ على مدى 50 عاماً، أي حتى 2047، بدرجة ما من الحكم الذاتي وأن تكون حريات السكان فيها مكفولة خلال هذه الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الرئيس-الصيني-يزور-هونغ-كونغ-احتفالا-بذكرى-عودتها-إلى-الوطن-الأم-1064174160.html
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الرئيس الصيني: لا داعي لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبق في هونغ كونغ
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك داعي لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبق في هونغ كونغ منذ ربع قرن والذي يمنحها درجة ما من الحكم الذاتي.
وحسب "فرانس برس"، جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المدينة من بريطانيا.
وأضاف الرئيس الصيني
أن "هذا الموذج هو نظام جيد لدرجة أنه ما من داعٍ بتاتاً لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة".
واعتبر شي أن "الديمقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إلى حضن الصين".
وكانت هذه هي أول زيارة يقوم بها شي خارج البر الرئيسي للصين منذ بدأت جائحة كوفيد-19، كما أنها زيارته الأولى إلى هونغ كونغ منذ أن اندلعت في المدينة في 2019 حركة احتجاجات واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية.
يذكر أن مبدأ "دولة واحدة ونظامين" هو ثمرة اتفاق تم بين لندن وبكين أعادت بموجبه المملكة المتحدة مستعمرتها إلى الصين التي وافقت بموجبه أن تتمتع هونغ كونغ
على مدى 50 عاماً، أي حتى 2047، بدرجة ما من الحكم الذاتي وأن تكون حريات السكان فيها مكفولة خلال هذه الفترة.