https://arabic.sputniknews.com/20220701/السعودية-تطلق-13-دليلا-توعويا-للحجاج-بـ14-لغة-1064504756.html
السعودية تطلق 13 دليلا توعويا للحجاج بـ14 لغة
السعودية تطلق 13 دليلا توعويا للحجاج بـ14 لغة
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية 13 دليلا للموضوعات التي تهم الحجاج تشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك، لتجيب عن تساؤلاتهم بـ 14 لغة عالمية... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:09+0000
2022-07-01T13:09+0000
2022-07-01T13:09+0000
أخبار الخليج
السعودية
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ذكرت صحيفة "سبق" أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الاتصالية والتوعوية، لموسم الحجّ للعام الجاري، ويمكن الحصول على الأدلة التوعوية من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/جاء إطلاق الأدلة التوعوية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، وتتضمن الأدلة التوعوية، التي يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلا، كافة المعلومات والتوجيهات الشرعية والصحية والإجرائية والتنظيمية، بلغة مبسطة وصور ورسومات تفصيلية.وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي يحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التي يتطلع لها قاصدو بيت الله الحرام للحج، ويمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية في كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة، دون مقابل مادي، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعويّة بعد الترجمة إلى 10.178 صفحةوتهدف الجهود السعودية إلى توحيد الجهود والمواءمة في الطرح للتأكد من جودة المخرجات ووصول الرسائل للجمهور المستهدف ضمن اللغات: "عربي- إنجليزي- فرنسي- أوردو- بنغالي- إندونيسي- ماليزي- هوسا- أمهري- فارسي- إسباني- تركي- روسي- سنهالي".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الخليج , السعودية
السعودية تطلق 13 دليلا توعويا للحجاج بـ14 لغة
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أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية 13 دليلا للموضوعات التي تهم الحجاج تشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء أداء المناسك، لتجيب عن تساؤلاتهم بـ 14 لغة عالمية ضمن أكثر اللغات الحية.
ذكرت صحيفة "سبق"
أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الاتصالية والتوعوية، لموسم الحجّ للعام الجاري، ويمكن الحصول على الأدلة التوعوية من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/
جاء إطلاق الأدلة التوعوية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، وتتضمن الأدلة التوعوية، التي يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلا، كافة المعلومات والتوجيهات الشرعية والصحية والإجرائية والتنظيمية، بلغة مبسطة وصور ورسومات تفصيلية.
وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي يحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التي يتطلع لها قاصدو بيت الله الحرام للحج، ويمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية في كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة، دون مقابل مادي، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعويّة بعد الترجمة إلى 10.178 صفحة
وتهدف الجهود السعودية إلى توحيد الجهود والمواءمة في الطرح للتأكد من جودة المخرجات ووصول الرسائل للجمهور المستهدف ضمن اللغات: "عربي- إنجليزي- فرنسي- أوردو- بنغالي- إندونيسي- ماليزي- هوسا- أمهري- فارسي- إسباني- تركي- روسي- سنهالي".