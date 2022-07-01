https://arabic.sputniknews.com/20220701/السويد-ترد-على-تهديد-أردوغان-بإلغاء-اتفاق-انضمامها-للناتو-تسليم-المطلوبين-يقرره-قضاء-مستقل---1064508497.html

السويد ترد على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو: تسليم المطلوبين يقرره "قضاء مستقل"

السويد ترد على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو: تسليم المطلوبين يقرره "قضاء مستقل"

شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون، على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقل"، في رد على تصريحات الرئيس التركي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T14:24+0000

2022-07-01T14:24+0000

2022-07-01T14:25+0000

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أخبار تركيا اليوم

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وهدد أردوغان، اليوم الجمعة، بإلغاء الاتفاق مع فنلندا والسويد الذي يسمح بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تفيا بوعودهما، خاصة تسليم المشتبه بهم الأكراد.وقال الوزير السويدي: "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّرا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تمّ توقيعه، مساء الثلاثاء، لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" فيما يتعلق بعمليات الترحيل.وقد تم توقيع الاتفاق، مساء الثلاثاء، ولقي ترحيبا سويديا لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو، لكن في المقابل يثير هواجس كبيرة، لا سيّما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم.وكان الرئيس التركي قد دعا، يوم الخميس، فنلندا والسويد والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى إظهار "تضامن كامل" مع أنقرة في الحرب التي تخوضها ضد "الإرهاب"، خصوصا في قتالها للحركات الكردية.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-السويد-سلمت-عددا-من-أعضاء-حزب-العمال-الكردستاني-لتركيا-لكن-هذا-ليس-بالكافي-1064497048.html

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