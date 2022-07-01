عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/السويد-ترد-على-تهديد-أردوغان-بإلغاء-اتفاق-انضمامها-للناتو-تسليم-المطلوبين-يقرره-قضاء-مستقل---1064508497.html
السويد ترد على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو: تسليم المطلوبين يقرره "قضاء مستقل"
السويد ترد على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو: تسليم المطلوبين يقرره "قضاء مستقل"
شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون، على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقل"، في رد على تصريحات الرئيس التركي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T14:24+0000
2022-07-01T14:25+0000
العالم
السويد
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg
وهدد أردوغان، اليوم الجمعة، بإلغاء الاتفاق مع فنلندا والسويد الذي يسمح بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تفيا بوعودهما، خاصة تسليم المشتبه بهم الأكراد.وقال الوزير السويدي: "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّرا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي، وفقا لوكالة "فرانس برس".وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تمّ توقيعه، مساء الثلاثاء، لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" فيما يتعلق بعمليات الترحيل.وقد تم توقيع الاتفاق، مساء الثلاثاء، ولقي ترحيبا سويديا لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو، لكن في المقابل يثير هواجس كبيرة، لا سيّما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم.وكان الرئيس التركي قد دعا، يوم الخميس، فنلندا والسويد والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى إظهار "تضامن كامل" مع أنقرة في الحرب التي تخوضها ضد "الإرهاب"، خصوصا في قتالها للحركات الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/أردوغان-السويد-سلمت-عددا-من-أعضاء-حزب-العمال-الكردستاني-لتركيا-لكن-هذا-ليس-بالكافي-1064497048.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d7be1794b392ab3d1c31b20bd4eabd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, السويد, أخبار تركيا اليوم

السويد ترد على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو: تسليم المطلوبين يقرره "قضاء مستقل"

14:24 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 01.07.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون، على أن القرارات المتعلقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقل"، في رد على تصريحات الرئيس التركي.
وهدد أردوغان، اليوم الجمعة، بإلغاء الاتفاق مع فنلندا والسويد الذي يسمح بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تفيا بوعودهما، خاصة تسليم المشتبه بهم الأكراد.
وقال الوزير السويدي: "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرا حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّرا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
أردوغان: السويد سلمت عددا من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" لتركيا لكن هذا ليس بالكافي
11:00 GMT
وبحسب ستوكهولم، فإن الاتفاق الذي تمّ توقيعه، مساء الثلاثاء، لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
وقد تم توقيع الاتفاق، مساء الثلاثاء، ولقي ترحيبا سويديا لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو، لكن في المقابل يثير هواجس كبيرة، لا سيّما لدى الأكراد، حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم.
وكان الرئيس التركي قد دعا، يوم الخميس، فنلندا والسويد والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى إظهار "تضامن كامل" مع أنقرة في الحرب التي تخوضها ضد "الإرهاب"، خصوصا في قتالها للحركات الكردية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала