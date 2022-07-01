https://arabic.sputniknews.com/20220701/الشرطة-الأوروبية-تداهم-مقر-إقامة-فريق-البحرين-للدراجات-وتصادر-منشطات-مجهولة-الهوية-1064520413.html
الشرطة الأوروبية تداهم مقر إقامة فريق البحرين للدراجات وتصادر منشطات مجهولة الهوية
الشرطة الأوروبية تداهم مقر إقامة فريق البحرين للدراجات وتصادر منشطات مجهولة الهوية
قالت الوكالة القضائية الأوروبية "يورجست"، اليوم الجمعة، إن الشرطة تحقق في امتلاك فريق البحرين للدرجات الهوائية المنافس في سباق فرنسا منشطات محظورة، حيث صادرت... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T20:56+0000
2022-07-01T20:56+0000
2022-07-01T20:56+0000
رياضة
العالم العربي
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وذكرت الوكالة أن الشرطة الأوروبية داهمت منازل اللاعبين والموظفين وفتشت فندق الفريق في الدنمارك هذا الأسبوع، قبل السباق الذي يستمر ثلاثة أسابيع، وانطلق اليوم في كوبنهاغن.وأضافت الوكالة التي تتعاون في مجال العدالة الجنائية، في بيان، أن الشرطة فتشت 14 عقارا في ست دول واستجوبت 3 أشخاص، بحسب ما نقلته "أسوشيتيد برس".وقال "يورجست" إن "412 كبسولة ذات محتوى بني غير محدد و67 كبسولة ذات محتوى أبيض غير محدد'' عثر عليها في عقار في سلوفينيا صادرت منه أيضا أحد الهواتف المحمولة.كما ضبطت مواد في بلجيكا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف وأجهزة إلكترونية أخرى. فتشت الشرطة كذلك ممتلكات في إسبانيا وصادرت أدلة محتملة.وذكرت "يورجست" أن التحقيق فتح، في مايو/ أيار، بقيادة مدعين في مرسيليا بفرنسا، مضيفة أن الهدف كان "انتهاك منشطات مشتبه به تتعلق بفريق دولي لركوب الدراجات".ووفقا لوكالة الأنباء "أسوشيتيد برس"، داهمت الشرطة الفرنسية مقر وجود الفريق الذي ترعاه حكومة البحرين خلال بطولة العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الرئيس-السابق-لـفورمولا-1-يعتبر-بوتين-شخصا-من-الدرجة-الأولى-ويوجه-نصيحة-لزيلينسكي-1064455662.html
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رياضة, العالم العربي
الشرطة الأوروبية تداهم مقر إقامة فريق البحرين للدراجات وتصادر منشطات مجهولة الهوية
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قالت الوكالة القضائية الأوروبية "يورجست"، اليوم الجمعة، إن الشرطة تحقق في امتلاك فريق البحرين للدرجات الهوائية المنافس في سباق فرنسا منشطات محظورة، حيث صادرت أكثر من 450 كبسولة مجهولة الهوية خلال مداهمة.
وذكرت الوكالة أن الشرطة الأوروبية داهمت منازل اللاعبين والموظفين وفتشت فندق الفريق في الدنمارك هذا الأسبوع، قبل السباق الذي يستمر ثلاثة أسابيع، وانطلق اليوم في كوبنهاغن.
وأضافت الوكالة التي تتعاون في مجال العدالة الجنائية، في بيان، أن الشرطة فتشت 14 عقارا في ست دول واستجوبت 3 أشخاص، بحسب ما نقلته "أسوشيتيد برس".
وقال "يورجست" إن "412 كبسولة ذات محتوى بني غير محدد و67 كبسولة ذات محتوى أبيض غير محدد'' عثر عليها في عقار في سلوفينيا صادرت منه أيضا أحد الهواتف المحمولة.
كما ضبطت مواد في بلجيكا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف وأجهزة إلكترونية أخرى. فتشت الشرطة كذلك ممتلكات في إسبانيا وصادرت أدلة محتملة.
وذكرت "يورجست" أن التحقيق فتح، في مايو/ أيار، بقيادة مدعين في مرسيليا بفرنسا، مضيفة أن الهدف كان "انتهاك منشطات مشتبه به تتعلق بفريق دولي لركوب الدراجات".
ووفقا لوكالة الأنباء "أسوشيتيد برس"، داهمت الشرطة الفرنسية مقر وجود الفريق الذي ترعاه حكومة البحرين خلال بطولة العام الماضي.