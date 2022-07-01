https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصحة-العالمية-حالات-جدري-القرود-ترتفع-إلى-3-أمثالها-في-أوروبا-1064519107.html

"الصحة العالمية": حالات جدري القرود ترتفع إلى 3 أمثالها في أوروبا

"الصحة العالمية": حالات جدري القرود ترتفع إلى 3 أمثالها في أوروبا

حذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الجمعة، من تسارع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المنطقة، قائلا إنها ارتفعت إلى ثلاث أمثالها في... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T20:03+0000

2022-07-01T20:03+0000

2022-07-01T20:03+0000

العالم

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وقالت السلطات الصحية الأفريقية إنها تتعامل مع تفشي مرض جدري القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شوهدت خلال جائحة "كوفيد 19".وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة، الأسبوع الماضي، بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.وأضاف كلوغ: "العمل العاجل والمنسق أمر ضروري إذا أردنا تجاوز الزاوية في السباق لعكس الانتشار المستمر لهذا المرض "، بحسب "أسوشيتيد برس".حتى الآن، سجلت أكثر من 5000 حالة إصابة بجدرى القرود من 51 دولة حول العالم لا تشهد عادة ظهور المرض، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقال كلوغ إن عدد الإصابات في أوروبا يمثل نحو 90% من الإجمالي العالمي، مع تحديد الإصابات في 31 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.وأوضح كلوغ أن البيانات التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية تظهر أن 99% من الحالات كانت لدى رجال - والغالبية بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/الصحة-العالمية-لا-ترى-حرجا-في-الأحداث-العامة-ضمن-المناطق-التي-سجلت-إصابات-جدري-القرود-1064152580.html

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