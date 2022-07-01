https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصين-تقول-إن-أي-محاولة-لتشويه-مبدأ-دولة-واحدة-ونظامان-بشأن-تايوان-مصيرها-الفشل-1064520731.html
الصين تقول إن أي محاولة لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشأن تايوان مصيرها الفشل
الصين تقول إن أي محاولة لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشأن تايوان مصيرها الفشل
قالت متحدثة باسم البر الرئيسي للصين، اليوم الجمعة، إن أي محاولة ممن وصفتهم بالعناصر المتشددة الساعية إلى "استقلال تايوان" لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان"... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T21:29+0000
2022-07-01T21:29+0000
2022-07-01T21:31+0000
أخبار تايوان
الصين
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وأشارت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى أن الحقائق أثبتت أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يتمتع بحيوية كبيرة، ويعد مبدأ جيدا لضمان الاستقرار والازدهار طويلي الأجل في هونغ كونغ، وكذا حماية رفاهية أبناء الوطن في هونغ كونغ، وفقا لوكالة "شينخوا".وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/أخطر-من-أي-وقت-مضى-تايوان-تعلق-على-تحليق-المقاتلات-الصينية-فوق-أراضيها-1064119214.html
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أخبار تايوان, الصين
الصين تقول إن أي محاولة لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشأن تايوان مصيرها الفشل
21:29 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
قالت متحدثة باسم البر الرئيسي للصين، اليوم الجمعة، إن أي محاولة ممن وصفتهم بالعناصر المتشددة الساعية إلى "استقلال تايوان" لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" مصيرها الفشل.
وأشارت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى أن الحقائق أثبتت أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يتمتع بحيوية كبيرة، ويعد مبدأ جيدا لضمان الاستقرار والازدهار
طويلي الأجل في هونغ كونغ، وكذا حماية رفاهية أبناء الوطن في هونغ كونغ، وفقا لوكالة "شينخوا".
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها
، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.
وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.