https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصين-تقول-إن-أي-محاولة-لتشويه-مبدأ-دولة-واحدة-ونظامان-بشأن-تايوان-مصيرها-الفشل-1064520731.html

الصين تقول إن أي محاولة لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشأن تايوان مصيرها الفشل

الصين تقول إن أي محاولة لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشأن تايوان مصيرها الفشل

قالت متحدثة باسم البر الرئيسي للصين، اليوم الجمعة، إن أي محاولة ممن وصفتهم بالعناصر المتشددة الساعية إلى "استقلال تايوان" لتشويه مبدأ "دولة واحدة ونظامان"... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T21:29+0000

2022-07-01T21:29+0000

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الصين

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وأشارت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى أن الحقائق أثبتت أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يتمتع بحيوية كبيرة، ويعد مبدأ جيدا لضمان الاستقرار والازدهار طويلي الأجل في هونغ كونغ، وكذا حماية رفاهية أبناء الوطن في هونغ كونغ، وفقا لوكالة "شينخوا".وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.

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