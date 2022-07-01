https://arabic.sputniknews.com/20220701/الطبوبي-غياب-المفاوضات-بين-الحكومة-التونسية-واتحاد-الشغل-بشأن-الإضراب-العام-1064507658.html
الطبوبي: غياب المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بشأن الإضراب العام
الطبوبي: غياب المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بشأن الإضراب العام
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه ليس هناك أي بوادر لمفاوضات بين الحكومة والاتحاد بشأن الإضراب العام الذي أقره الاتحاد في... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T14:00+0000
2022-07-01T14:00+0000
2022-07-01T14:00+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الطبوبي تصريحاته، اليوم الجمعة، التي هاجم فيها الحكومة التونسية قائلا إنها "في سُبات عميق".وأضاف الطبوبي، في الإطار ذاته، أن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية قد فُرض على الاتحاد ويتم في الوقت الحالي دراسة تاريخ تنفيذه، والإعلان عنه سيكون في الوقت المناسب.يذكر أن إضراب القضاة في تونس كان قد دخل أسبوعه الرابع على التوالي، بعدما قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم أسبوعا آخر في إطار الاحتجاج على إعفاء رئيس الجمهورية عشرات القضاة من مهامهم.ومساء الأحد الماضي، حذرت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة)، في بيان، وزارة العدل من اتخاذ أي "إجراءات تعسفية" ضد القضاة على خلفية "نضالاتهم المشروعة".وأكدت التنسيقية "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي''، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الطبوبي: غياب المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بشأن الإضراب العام
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قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه ليس هناك أي بوادر لمفاوضات بين الحكومة والاتحاد بشأن الإضراب العام الذي أقره الاتحاد في القطاع العام والوظيفة العمومية.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن الطبوبي تصريحاته، اليوم الجمعة، التي هاجم فيها الحكومة التونسية قائلا إنها "في سُبات عميق".
وأضاف الطبوبي، في الإطار ذاته، أن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية قد فُرض على الاتحاد ويتم في الوقت الحالي دراسة تاريخ تنفيذه، والإعلان عنه سيكون في الوقت المناسب.
يذكر أن إضراب القضاة في تونس
كان قد دخل أسبوعه الرابع على التوالي، بعدما قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم أسبوعا آخر في إطار الاحتجاج على إعفاء رئيس الجمهورية عشرات القضاة من مهامهم.
ومساء الأحد الماضي، حذرت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة)، في بيان، وزارة العدل من اتخاذ أي "إجراءات تعسفية" ضد القضاة على خلفية "نضالاتهم المشروعة".
وأكدت التنسيقية "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي''، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم
" التونسية.