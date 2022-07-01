https://arabic.sputniknews.com/20220701/العراق-ارتفاع-حصيلة-الإصابات-بالحمى-النزفية-إلى-226-بينها-36-وفاة-1064518576.html

العراق... ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 بينها 36 وفاة

العراق... ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 بينها 36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 إصابة من بينها 36 حالة وفاة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T19:30+0000

2022-07-01T19:30+0000

2022-07-01T19:30+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال المتحدث إن "الوزارة سجلت في الساعات الـ 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار"، جنوبي البلاد.وأوضح أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".وكانت حصيلة الإصابات بالحمى النزفية قد وصلت، في 18 يونيو/حزيران المنصرم، إلى 189 من بينها 32 حالة وفاة، على ما أفاد وقتها بيان للصحة، قبل أن تعود الوزارة وتعلن، اليوم 1 يوليو/تموز، ارتفاع الحصيلة إلى 226 مصابا و36 حالة وفاة.وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.

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