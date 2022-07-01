https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-استمرار-الالتزام-بارتداء-الكمامة-1064498554.html
الكرملين... استمرار الالتزام بارتداء الكمامة
الكرملين... استمرار الالتزام بارتداء الكمامة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الاستمرار في تطبيق بعض الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في القصر الرئاسي. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:27+0000
2022-07-01T11:27+0000
2022-07-01T11:29+0000
روسيا
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وقد أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق أن قرار إلغاء نظام لبس الكمامات لا ينطبق على قصر الرئاسة الكرملين.وأخبر المتحدث باسم الكرملين الصحفيين بأن القيود المتعلقة بارتداء الكمامات لم تُرفع بالنسبة لزوار القصر الرئاسي. وأشار إلى أن إبقاء بعض إجراءات الوقاية من جائحة كورونا في مقر رئيس الدولة فلاديمير بوتين أمر مفهوم ومبرر.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-ترفع-جميع-القيود-المفروضة-بسبب-الجائحة-1064479368.html
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روسيا
الكرملين... استمرار الالتزام بارتداء الكمامة
11:27 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الاستمرار في تطبيق بعض الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في القصر الرئاسي.
وقد أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق أن قرار إلغاء نظام لبس الكمامات لا ينطبق على قصر الرئاسة الكرملين.
وأخبر
المتحدث باسم الكرملين الصحفيين بأن القيود المتعلقة بارتداء الكمامات لم تُرفع بالنسبة لزوار القصر الرئاسي. وأشار إلى أن إبقاء بعض إجراءات الوقاية من جائحة كورونا في مقر رئيس الدولة فلاديمير بوتين أمر مفهوم ومبرر.