https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-بوتين-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-خطابه-أمام-الجمعية-الفيدرالية-1064493930.html
الكرملين: بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية
الكرملين: بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيبلغ عندما يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:09+0000
2022-07-01T10:09+0000
2022-07-01T10:09+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
الرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "عندما يتخذ الرئيس القرار المناسب سنبلغكم بذلك."يوم أمس الخميس، أعلن بوتين أنه يعتزم تخصيص أحد خطاباته العامة المقبلة لتحليل تطورات الوضع العالمي.وفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.يحضر الاجتماع نواب كل من مجلسي البرلمان، الفيدرالية والدوما، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المحاكم الدستورية، والمدعي العام، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الكرملين: بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيبلغ عندما يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بشأن خطابه أمام الجمعية الفيدرالية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "عندما يتخذ الرئيس القرار المناسب سنبلغكم بذلك."
يوم أمس الخميس، أعلن بوتين أنه يعتزم تخصيص أحد خطاباته العامة المقبلة لتحليل تطورات الوضع العالمي.
وفقا
للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.
يحضر الاجتماع نواب كل من مجلسي البرلمان، الفيدرالية والدوما، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المحاكم الدستورية، والمدعي العام، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.