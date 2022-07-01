https://arabic.sputniknews.com/20220701/الكرملين-عن-الضربة-الروسية-في-مقاطعة-أوديسا-القوات-المسلحة-الروسية-لا-تطلق-النار-على-المدنيين-1064493205.html
الكرملين عن "الضربة الروسية" في مقاطعة أوديسا: القوات المسلحة الروسية لا تطلق النار على المدنيين
الكرملين عن "الضربة الروسية" في مقاطعة أوديسا: القوات المسلحة الروسية لا تطلق النار على المدنيين
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عندما طلب منه الصحفيون التعليق على الهجوم الصاروخي على مبنى سكني في مقاطعة أوديسا، أن القوات المسلحة الروسية... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:57+0000
2022-07-01T09:57+0000
2022-07-01T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دميتري بيسكوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "أريد أن أذكركم مرة أخرى بكلمات الرئيس الروسي بأن القوات المسلحة الروسية لا تضرب أهدافا مدنية أثناء العملية العسكرية الخاصة. إنهم لا يضربون أهدافا مدنية، أو بنية تحتية مدنية. إنهم يضربون المخازن والذخيرة العسكرية والمؤسسات حيث يتم تجهيز المعدات العسكرية وإصلاحها وتخزين الذخيرة وأماكن تركيز وتدريب وتعليم المرتزقة بمن فيهم المرتزقة الأجانب والقوميين".وأضاف بيسكوف "لا يمكنني إلا أن أقول هذا. إذا كانت هناك حاجة إلى أي تفاصيل، أوصيك بالاتصال بوزارة الدفاع".وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام في أوديسا إنه نتيجة هجوم صاروخي على مبنى سكني، قُتل 19 شخصًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين عن "الضربة الروسية" في مقاطعة أوديسا: القوات المسلحة الروسية لا تطلق النار على المدنيين
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عندما طلب منه الصحفيون التعليق على الهجوم الصاروخي على مبنى سكني في مقاطعة أوديسا، أن القوات المسلحة الروسية لا تطلق النار على أهداف مدنية خلال العملية الخاصة.
وقال: "أريد أن أذكركم مرة أخرى بكلمات الرئيس الروسي بأن القوات المسلحة الروسية لا تضرب أهدافا مدنية أثناء العملية العسكرية الخاصة. إنهم لا يضربون أهدافا مدنية، أو بنية تحتية مدنية. إنهم يضربون المخازن والذخيرة العسكرية والمؤسسات حيث يتم تجهيز المعدات العسكرية وإصلاحها وتخزين الذخيرة وأماكن تركيز وتدريب وتعليم المرتزقة بمن فيهم المرتزقة الأجانب والقوميين".
وأضاف بيسكوف "لا يمكنني إلا أن أقول هذا. إذا كانت هناك حاجة إلى أي تفاصيل، أوصيك بالاتصال بوزارة الدفاع".
وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام في أوديسا إنه نتيجة هجوم صاروخي على مبنى سكني، قُتل 19 شخصًا.